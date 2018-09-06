Раскрыты детали расследования по пробоине в «Союзе»

Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» , которая расследует причины появления отверстия в «Союзе», завершит работу до конца этой недели. Об этом сообщил источника агентства ТАСС. Он пояснил, что виновных пока не нашли. Уже 10 сентября результаты расследования будут доложены главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину . Основной версии случившегося у членов комиссии пока нет, однако уже установлено, что дыру просверлили после того, как корабль был полностью собран. «РИА новости» сообщили, что следователи сняли подозрения с бывшего рабочего «Энергии». «Недавно с предприятия именно из цеха окончательной сборки уволился специалист. Естественно, первые подозрения пали на него. Однако после проверки документации выяснилось, что он с данным кораблем не работал. Сейчас все подозрения с него сняты», — сказал собеседник агентства.

Недавно утечка воздуха на пристыкованном к МКС «Союзе» была обнаружена 30 августа. Космонавтам удалось заделать отверстие с помощью герметика. Рогозин не исключил, что обшивка корабля могла быть повреждена специально. Вскоре после инцидента ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила, что проверит на наличие брака все «Союзы» и «Прогрессы».