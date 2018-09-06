Раскрыты детали расследования по пробоине в «Союзе» 

Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия», которая расследует причины появления отверстия в «Союзе», завершит работу до конца этой недели. Об этом сообщил источника агентства ТАСС. Он пояснил, что виновных пока не нашли. Уже 10 сентября результаты расследования будут доложены главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Основной версии случившегося у членов комиссии пока нет, однако уже установлено, что дыру просверлили после того, как корабль был полностью собран. «РИА новости» сообщили, что следователи сняли подозрения с бывшего рабочего «Энергии». «Недавно с предприятия именно из цеха окончательной сборки уволился специалист. Естественно, первые подозрения пали на него. Однако после проверки документации выяснилось, что он с данным кораблем не работал. Сейчас все подозрения с него сняты», — сказал собеседник агентства.
Недавно утечка воздуха на пристыкованном к МКС «Союзе» была обнаружена 30 августа. Космонавтам удалось заделать отверстие с помощью герметика. Рогозин не исключил, что обшивка корабля могла быть повреждена специально. Вскоре после инцидента ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила, что проверит на наличие брака все «Союзы» и «Прогрессы».