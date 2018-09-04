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Рогозин: Повреждение обшивки «Союза» на орбите могло быть преднамеренным
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Рогозин: Повреждение обшивки «Союза» на орбите могло быть преднамеренным 

Авторадио + ещё 23 1 час назад
Фото: Москва24
Как заявил глава «Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комиссия по расследованию утечки воздуха из космического корабля рассматривает и такую версию. По его словам, на корпусе «Союза» есть следы воздействия сверлом. Рогозин утверждает, что воздействие было совершено — цитирую — «неуверенной рукой». после инцидента все корабли «Союз» и «Прогресс» перепроверят на брак. Инспекция на территории предприятия «Энергия» в Королёве начнется в ближайшее время, проверка на Байконуре стартует со следующей недели.
На Байконуре находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС. Это корабли «Союз МС-11», «Союз МС-10», а также грузовой корабль «Прогресс». В РКК «Энергия» продолжается изготовление кораблей для выполнения запусков в 2019 году. Всего в разных стадиях готовности находится более десяти ракет — на создание каждого уходит до двух с половиной лет.
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