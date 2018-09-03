Ещё
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

«Союз» оказался продырявлен дрелью 

Lenta.ru + ещё 16 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Комиссия «Роскосмоса» проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
По мнению главы «Роскосмоса», российский корабль могли повредить находящиеся на МКС космонавты или астронавты. «Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — сказал он.
Руководитель «Роскосмоса» отметил, что воздействие было совершено неуверенной рукой. «Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой, то есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности», — отметил Рогозин.
Он заявил, что специальной комиссии, созданной для выяснения обстоятельств случившегося, предстоит установить, идет ли речь о «браке или преднамеренных действиях». «Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем», — отметил глава госкорпорации. По его словам, комиссия уже установила, что к повреждению «Союза» привел точно не метеорит.
30 августа Рогозин сообщил, что на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко7
Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»89
Жесткие финалы детских сериалов2
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение