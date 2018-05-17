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Фестиваль Bosco Fresh Fest 2018
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Фестиваль Bosco Fresh Fest 2018 

CHIPS journal 17 мая 2018
Фото: CHIPS journal
Летний Bosco Fresh Fest пройдет 10 и 11 июня. Впервые площадкой фестиваля станет ​бизнес-​школа «Сколково».
Темой мероприятия, вдохновленного фильмом «Солярис» Андрея Тарковского, станет космос. В пространство бизнес-школы событие планируют интегрировать с помощью архитектуры, дизайна и новых медиа. В этом году акцент сделают на лекциях и образовательной программе.
На фестивале будет большой маркет, где можно купить дизайнерские украшения, подарки и много приятных вещей.
Мероприятие для родителей и детей 16+.
Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, Сколково дер., Новая ул., 11, 2 км от МКАД
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