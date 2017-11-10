Тест: угадайте страну по военной форме

В любой армии мира свято чтут традиции, но в некоторых настолько сильно, что не меняют форму много веков. Самые необычные, если не сказать странные, военные формы, приянтые в разных государствах — в нашем тесте. Сможете ли вы угадать, кто откуда?