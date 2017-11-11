Тест: хорошо ли вы знаете историю СССР?

Есть среди нас те, кто любил слушать рассказы бабушек и дедушек о том, как все было до нас? Или насколько хорошо вы помните историю тех лет, которые застали сами? Мы не о фильмах, не о танцах и платьях в горошек — мы об истории.