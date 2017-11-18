Тест: что вы помните из советского детства?

Сколько стоила банка "Пепси"? Из чего изготавливали кустарные пластинки, на которые записывалась нелегальная музыка? Сколько граней у классического граненого стакана? Почему колбаса — "Докторская"? Что значит имя Вектор? Вспоминайте вместе с нами.