Тест: даже москвичи не могут ответить на эти вопросы

Тест: москвич или провинциал?

Насколько хорошо вы знаете историю столицы и можно ли вас по праву считать местным жителем, даже если родились вы в другом городе.

Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить достоверный факт о столице от выдумки.