Тест: помните ли вы стоимость проездных в СССР

Мы чаще всего с большим теплом вспоминаем годы детства и молодости. Мы помним любимых актеров, передачи, привычные предметы быта, но что насчет цен? Все же пользовались общественным транспортом? Предлагаем вспомнить, сколько стоили проездные билеты.