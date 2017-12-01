Новый год в Москве: 5 причин остаться в городе

Да, вы уже опоздали купить билеты в теплые края. Об этом стоило подумать заранее. Но новогодние праздники можно провести красиво и в Москве. Каждый год в городе открываются ярмарки, которые по красоте не уступают европейским. Новый год в Москве: 5 причин остаться в городеТеатральные виды

Уже в пятый раз в Москве открываются новогодние фестиваль «Путешествие в Рождество». Главная тема праздника в этом году «Театр». В этом году 69 точек, украшенные яркими огнями и еловыми ветвями, разместятся по всему центру города. У Большого театра поставят сцену в стиле самого праздничного балета «Щелкунчик». Балерины будут украшать все Бульварное кольцо, а Кузнецкий мост вновь украсят самые разнообразные виды ёлок. На Садовом кольце впервые разместят новогоднюю площадку, которая будет в виде кругового театра. Гостей ждут увлекательные мероприятия: мастер-классы, театральные шоу и традиционные зимние забавы. Мы предлагаем план мест, которые надо обязательно посетить в столице в праздничное время. Центральные улицы

Ярмарка на Красной Площади Начать покупать новогодние подарки друзьям и близким стоит начать уже сейчас, чтобы потом не стоять в километровых пробках на дороге и у касс. Лучше всего для этого подойдёт ГУМ, где до 15 января проходит выставка новогодних игрушек и открыток из личной коллекции артиста Александра Олешко . Вдохновившись, отправляйтесь в центр магазина, чтобы купить елочные игрушки в русском стиле. Этот подарок будет самым актуальным как для близкого друга, так и для мамы. За большим выбором для своей ёлки стоит заглянуть в ЦУМ . На пятом этаже торгового центра расположилась новогодняя ярмарка с большой игровой зоной для детей и Дедом Морозом.

Успеть до Рождества После шопинга можно отправляться на каток у ГУМа с большой компанией друзей или семьей. Здесь мастер-классы проведут звезды фигурного катания и хоккея Алексей Яшин Юрий Овчинников . Накатавшись под праздничную музыку и яркие огни, а может просто замёрзнув, отправляйтесь на ярмарку, которая расположилась рядом с ледовой ареной. От одного запаха уже сложно устоять! Блины с икрой, горячие пирожки, печеная картошка, венские вафли, жареные каштаны… согрейтесь чаем или глинтвейном и просто проникнетесь атмосферой праздника. Здесь все буквально создано для этого.

Для любителей Италии в очередной раз на «Хлебозаводе» с 15 по 17 декабря пройдёт рождественская ярмарка Italian Week Festival. Отличная возможность к новогоднему столу приобрести деликатесы местной продукции и оригинальные подарки. Кроме того, можно будет попробовать традиционные блюда Италии. Организаторы обещают также небольшую образовательную программу. Список праздничных мероприятий выложат в группе фестиваля в Facebook в ближайшее время. Ярмарка будет открыта три дня с 11:00 до 21:00. Вход свободный. Закрытая Тверская

Настоящий подарок для жителей столицы в этом году это время с 31 декабря по 2 января. Тверская улица станет пешеходной. На ней также разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям и операм— от «Садко» до «Щелкунчика». Помимо классических спектаклей будут представлены и постановки современных режиссёров. Выбирайте любое направление, совмещайте их и наслаждайтесь волшебством, пришедшим на Улицы столицы. Читайте также: