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Третьяковка и Пушкинский будут работать 2-8 января
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Третьяковка и Пушкинский будут работать 2-8 января 

Москва24 27 ноября 2017
Фото: Москва24
Во время новогодних каникул Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. Пушкина будут открыты с 2 по 8 января.
Здания Третьяковской галереи, расположенные в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, буду работать 31 декабря до 18:00. 1 января галерея не работает, однако со 2 по 7 января учреждение будет готово принимать посетителей в обычном режиме: с 10:00 до 21:00. 8 января залы Третьяковки работают до 18:00, с 9 января — в обычном режиме.
В пресс-службе ГМИИ им. А. Пушкина сообщили, что музей 31 декабря будет работать до 19:00, а 1 января будет также закрыт. Со 2 по 8 января посетить музей можно будет с 11:00 до 20:00, 4 и 5 января — до 21:00. Во все дни вход в музей закрывается на час раньше.
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