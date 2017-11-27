Русская сказка: 5 причин провести Новый год в Вологде

Если вы привыкли проводить новогодние праздники в Европе, то вы явно не знаете, что Вологда — это столица Русского Севера. Есть как минимум пять причин обратить внимание на этот город и провести там пару дней именно зимой.

Дед Мороз

Это первая и главная причина. Наш Санта Клаус живет в Великом Устюге, но в декабре непременно именно он зажигает огни и на главной елке Вологды. Кроме того, Олимпийская резиденция Деда Мороза находится именно в Вологде. Красивый терем был построен для XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. А после их завершения резиденцию перевезли в парк Ветеранов в Вологде. Там в новогодние каникулы развернутся настоящие спортивные баталии. Прокатиться на собачьей упряжке с ветерком или весело мчать с горы, попробовать свои силы в спортивных играх на открытом воздухе или присоединиться к любителям зимних аттракционов — вариантов масса.

Новогодняя столица Русского Севера

Статус «Новогодней столицы России» Вологда носила в 2014 году. С того времени город заметно изменился. В этом году там готовят «Рождественскую сказку в Вологде» — это новый проект, объединяющий огромное количество новогодних мероприятий для гостей и жителей города. Он удостоен статуса «Национальное событие-2017» и входит в ТОП-200 наиболее крупных событий России. На этот раз одним из самых ярких моментов станет файер-шоу от театра профессиональных каскадеров «ЯрФильм» 2 января на площади Революции.

Уникальность

Бывали ли вы когда-нибудь в зимней средневековой деревне? Большинство, наверное, все-таки нет. А в Вологде 5 и 6 января впервые пройдет фестиваль исторической реконструкции, который как раз погрузит туристов в жизнь деревень в Средневековье. Викинги будут штурмовать древнерусскую крепость боевой катапультой, тараном и поединком воевод.

Еще один уникальный проект — фестиваль Вертепных театров. Кукольные спектакли библейской тематики — традиционные рождественские представления, популярные в прошлом и забытые современным миром. Фестиваль призван возродить это искусство. Он пройдет 7 января на Кремлевской площади и соберет коллективы из различных регионов России. Вертепные театры будут показывать свои представления в шатрах.

Практичность + познавательность

Город очень удобно расположен на карте России. К примеру, от Москвы до Вологды на автомобиле можно доехать за 6 часов по трассе М-8, от Санкт-Петербурга — за 8. Также добраться до Вологды из столиц можно ночными поездами или самолетом — всего за 1 час. Вологда самобытна — деревянные дома, резной палисад, древние храмы, памятники. Есть и роскошный музей вологодского кружева, который время от времени дает экспонаты для крупных столичных выставок.

Культура и активный отдых

Отдельный тур в Вологду вы вряд ли найдете, это будет маршрут с посещением, к примеру, Ферапонтова монастыря или Кириллова.

Если вы планируете длинную поездку, то не пропустите и квест-гонку на собачьих упряжках «Русский Север-2018». Она пройдет 13 и 14 января сравнительно недалеко от Волологды. Соревнования по ездовому спорту на базе Школы путешественников Федора Конюхова (7 км от Тотьмы) соберут около ста сильнейших спортсменов из разных стран, готовых испытать собственные силы и возможности. Гонки пройдут в несколько этапов в следующих дисциплинах: скиджоринг (лыжник с 1 или 2 собаками); упряжки от 6 до 12 собак. В соревнованиях будут задействованы более трехсот собак разных пород: аляскинские маламуты, сибирские хаски и даже ездовые метисы.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. Помимо того, что Тотьма находится на 60-й параллели, считающейся «воротами» на Русский Север, этот маленький северный город имеет глубокие связи с историей освоения Алеутских островов, Аляски и Русской Америки в целом. Это город путешественников и первооткрывателей, подвиги которых не могли состояться без помощи ездовых собак.