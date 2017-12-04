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Искусство хюгге и муми-тролли в Москве
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Искусство хюгге и муми-тролли в Москве 

Mos.ru 4 декабря 2017
Фото: Mos.ru
В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» с 22 декабря по 14 января площадки Нового Арбата познакомят гостей с праздничными традициями стран Северной Европы. Увлекательные мастер-классы и познавательные лекции расскажут о богатой культуре Скандинавских стран, а рождественский квест станет связующим звеном между четырьмя локациями.

Рождественский театр и муми-тролли на Новом Арбате

Здесь все желающие смогут сфотографироваться на фоне Финского национального театра в Хельсинки, а компанию на снимке им составят персонажи сказок Туве Янссон — муми-тролли. В теплом шале «Детская библиотека» можно будет смастерить елочные украшения в скандинавском стиле, сделать новогодние открытки и узнать о финских рождественских традициях. Также отсюда будет стартовать рождественский квест. Адрес площадки: улица Новый Арбат, дом 13.

Датский рождественский театр на Новом Арбате

Эта площадка посвящена Гансу Христиану Андерсену. Гостей будут встречать Снежная королева и Бравый солдат, который научит юных гостей сражаться с ледяными великанами. Кроме того, гостям покажут спектакли по мотивам сказок известного писателя. Адрес площадки: улица Новый Арбат, дом 15.

Шведский театр и сноубордический парк на Новом Арбате

На этой части Нового Арбата вырастет маленькая Швеция — посетители познакомятся с театральными и рождественскими традициями Скандинавии. Гостей будут встречать герои сказок Свена Нурдквиста — фермер Петсон и котенок Финдус. На мастер-классах взрослым посетителям расскажут все о хюгге (искусстве быть счастливым) и воспитании детей по-скандинавски. А юные гости смогут сделать рождественские открытки и венки, раскрасить традиционную шведскую деревянную лошадку и изготовить елочные игрушки в скандинавском стиле.
Площадка разместится около дома 19 на Новом Арбате.

Сноубордический парк, сказочный театр и поющие тролли на Новом Арбате

На этой площадке гостей встретят норвежские тролли, которые больше всего на свете любят петь и слушать песни. Здесь же разместится сноубордический парк, оснащенный всем необходимым оборудованием, где профессиональные инструкторы помогут познакомиться с этим видом спорта всем желающим. А еще на этой площадке будет финишировать театральный рождественский квест.
Адрес площадки: улица Новый Арбат, дом 21.
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