Столичные парки приглашают встретить Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января горожан ждут в Парке Горького, в Таганском парке и еще двадцати парках столицы. Департамент культуры Москвы готовит праздничную программу на Новый год в 22 городских парках.

Главная тема этого года — театры. В столичных парках пройдут интересные концерты, постановки и перформансы. Основная программа в парках начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 02:00–03:00 1 января. Парки, в которых гостей ждет праздничная программа на Новый год: — Парк Горького; — парк «Сокольники»; — парк «Красная Пресня»; — парк «Красногвардейские пруды»; — парк «Кузьминки»; — парк «Садовники»; — парк «Фили»; — парк «Северное Тушино»; — парк 60-летия Октября; — парк 850-летия Москвы; — парк Победы на Поклонной горе; — парк искусств «Музеон»; — Таганский парк; — Бабушкинский парк; — Измайловский парк; — Лианозовский парк; — Перовский парк; — Гончаровский парк; — Воронцовский парк; — сад имени Баумана; — Сиреневый сад; — сад «Эрмитаж»

С 22 декабря по 14 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00, а 31 декабря — с 10:00 до 03:00. Главными территориями праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.

В прошлом году Новый год и Рождество в парках встретили свыше 450 тысяч человек, а всего в течение зимних каникул городские парки посетили более 1,7 миллиона человек. Программа праздничных мероприятий стартовала за два часа до боя курантов и закончилась под утро.