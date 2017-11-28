Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» в столице

Десятый международный фестиваль "Биеннале поэтов в Москве" открывается в российской столице, в центре внимания — поэзия на китайском языке.

"Уникальная роль Китая в развитии мировой поэзии, особый интерес России к Китаю и Китая к России определили решение посвятить биеннале современной китайской поэзии и совместным выступлениям русских и китайских поэтов", — сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

Беспрецедентное знакомство

По словам куратора биеннале, поэта и переводчика Натальи Азаровой, гостей ждет беспрецедентная возможность знакомства с китайской поэзией. "Гости фестиваля — поэты разных возрастов, не только из Пекина и Шанхая, но и из других регионов страны, — рассказал она. — Самое главное — это не "делегация", они не относятся к одной группе, не объединены вокруг какого-то журнала или издательства. Это поэты, которые пишут стихи совершенно разным языком".

Азарова заметила, что среди поэтов есть те, кто крайнее редко выступает на одной площадке. "Если кто-то хочет познакомиться с современной поэзией Китая, то фестиваль — уникальная возможность, которая вряд ли в ближайшее время еще представится, — отметила она. — Можно смело сказать, что 13 китайских поэтов такого уровня собрать вместе не удавалось еще никому в мире, и мы можем гордиться, что это впервые происходит именно на Московском Биеннале".

Со своей стороны директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак рассказал ТАСС, что для русского читателя современная китайская поэзия одновременно и сложна, и доступна. "С одной стороны, грамматика китайского языка, специфика иероглифического письма диктует совершенно особые принципы поэтики, — заметил он. — С другой же стороны, сама логика развития китайской лирики за последние сорок-пятьдесят лет, ее тематический и стилистический диапазон близки нашей поэзии".

Мир в последние десятилетия глобализуется, продолжил Дмитрий Бак, именно поэтому поэзия весьма отдаленных друг от друга стран, созданная на очень разных языках, нередко обладает целым рядом общих черт.

Для поклонников поэзии

Помимо поэтических вечеров состоятся семинары переводчиков, научные лекции, презентации новых изданий и многое другое. Дмитрий Бак из более чем 40 мероприятий, которые будут интересны широкой публике, выделил круглый стол "Молодая поэзия в Китае и России", Фестиваль голосового стиха и вечер "Русская классика глазами китайских поэтов".

Мероприятия пройдут на таких московских площадках, как ЦДХ, Государственный музей А. С. Пушкина, Музей Москвы.

Масштабный просветительский проект, ставший полноправной частью российского и международного культурного процесса, проводится с 1999 года.

Организаторами выступают Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Институт языкознания РАН , Ассоциация "Культурная Инициатива".

Основные задачи биеннале — "расширение профессионального общения и проведение творческих встреч с читателями поэтов разных стран, содействие взаимообогащению культур разных народов и представление зарубежных поэтов широкой российской публике".

Основная программа фестиваля продлится до 2 декабря.