В России появятся магазины с системой tax free

Министерство промышленности и торговли подготовило список адресов магазинов, где будет действовать система tax free. Соответствующий проект постановления Правительства был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Если список будет утвержден, то система tax free будет действовать в торговых точках в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Великом Новгороде, Калининграде и Приморском крае.

Система tax free позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз , возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории России.

Перечень Минпромторга 1. Город Москва Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным , устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам. Кроме того, определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

1.1. Красная пл., 3;

1.2. Ул. Петровка, д. 2, д.7, д. 10, д.11, д. 13/15, стр. 1-1А, д.16;

1.3. Ул. Третьяковский проезд, д. 1;

1.4. Ул. Большая Дмитровка, д. 18, стр. 2;

1.5. Столешников переулок, д.7, стр. 1, д. 10, стр. 3, д. 11, д. 14;

1.6. Театральный проезд, д.5, стр. 1;

1.7. Цветной бульвар, д. 15, стр. 1;

1.8. Кутузовский проспект, 48;

1.9. Пресненская наб., д. 2;

1.10. Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 4;

1.11. Проезд Бумажный, д.14, стр.3; 2. Московская область

2.1.65-66 км. МКАД, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4»; 3. Город Санкт-Петербург

3.1. Ул. Большая Конюшенная, д. 21-23;

3.2. Невский пр., д. 11, д. 12, д. 16, д. 35, д. 36, д. 152, д. 152 литер А, д.114-116 литер А, д. 153;

3.3. Московский пр., д. 205, д. 207, д. 220;

3.4. Набережная реки Мойки, 73 А;

3.5. Лиговский проспект, д. 30;

3.6. Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад»; 4. Краснодарский край

4.1. г. Сочи, ул. Войкова, д. 1;

4.2. г. Адлер, АО «Международный аэропорт Сочи», А-355;

4.3. с. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, д. 5;

4.4. с. Эсто-Садок, ул. Олимпийская, д. 35;

4.5. с. Эсто-Садок, ул. Апчинская, д. 16; 5. Новгородская область

5.1. г. Великий Новгород, ул. Газон, 5/2;

5.2. г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29; 6. Калининградская область

6.1. г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 34;

6.2. г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30;

6.3. г. Калининград, ул. Баранова, д. 40;

6.4. г. Калининград, ул. Театральная, д. 30; 7. Приморский край

7.1. Город Артем, Муравьиная бухта, д. 73;

7.2. Город Владивосток, пр. 1000 лет Владивостоку, 57;

7.3. Город Владивосток, ул. Семеновская, д. 15;

7.4. Город Владивосток, ул. Черемуховая, д. 15;

7.5. Город Владивосток, ул. Русская, 2к;

7.6. Город Владивосток, ул. Семеновская, д. 25;

7.7. Город Владивосток, Полетаева, 6д;

7.8. Город Владивосток, ул. Комсомольская, д. 13;

7.9. Город Владивосток, ул. Светланская, д. 31.