В России появятся магазины с системой tax free 

Министерство промышленности и торговли подготовило список адресов магазинов, где будет действовать система tax free. Соответствующий проект постановления Правительства был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Если список будет утвержден, то система tax free будет действовать в торговых точках в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Великом Новгороде, Калининграде и Приморском крае.
Система tax free позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории России.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам. Кроме того, определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.
Перечень Минпромторга
1. Город Москва
1.1. Красная пл., 3;
1.2. Ул. Петровка, д. 2, д.7, д. 10, д.11, д. 13/15, стр. 1-1А, д.16;
1.3. Ул. Третьяковский проезд, д. 1;
1.4. Ул. Большая Дмитровка, д. 18, стр. 2;
1.5. Столешников переулок, д.7, стр. 1, д. 10, стр. 3, д. 11, д. 14;
1.6. Театральный проезд, д.5, стр. 1;
1.7. Цветной бульвар, д. 15, стр. 1;
1.8. Кутузовский проспект, 48;
1.9. Пресненская наб., д. 2;
1.10. Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 4;
1.11. Проезд Бумажный, д.14, стр.3;
2. Московская область
2.1.65-66 км. МКАД, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4»;
3. Город Санкт-Петербург
3.1. Ул. Большая Конюшенная, д. 21-23;
3.2. Невский пр., д. 11, д. 12, д. 16, д. 35, д. 36, д. 152, д. 152 литер А, д.114-116 литер А, д. 153;
3.3. Московский пр., д. 205, д. 207, д. 220;
3.4. Набережная реки Мойки, 73 А;
3.5. Лиговский проспект, д. 30;
3.6. Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад»;
4. Краснодарский край
4.1. г. Сочи, ул. Войкова, д. 1;
4.2. г. Адлер, АО «Международный аэропорт Сочи», А-355;
4.3. с. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, д. 5;
4.4. с. Эсто-Садок, ул. Олимпийская, д. 35;
4.5. с. Эсто-Садок, ул. Апчинская, д. 16;
5. Новгородская область
5.1. г. Великий Новгород, ул. Газон, 5/2;
5.2. г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29;
6. Калининградская область
6.1. г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 34;
6.2. г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30;
6.3. г. Калининград, ул. Баранова, д. 40;
6.4. г. Калининград, ул. Театральная, д. 30;
7. Приморский край
7.1. Город Артем, Муравьиная бухта, д. 73;
7.2. Город Владивосток, пр. 1000 лет Владивостоку, 57;
7.3. Город Владивосток, ул. Семеновская, д. 15;
7.4. Город Владивосток, ул. Черемуховая, д. 15;
7.5. Город Владивосток, ул. Русская, 2к;
7.6. Город Владивосток, ул. Семеновская, д. 25;
7.7. Город Владивосток, Полетаева, 6д;
7.8. Город Владивосток, ул. Комсомольская, д. 13;
7.9. Город Владивосток, ул. Светланская, д. 31.