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В Северной Корее запрещают невинные вещи
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В Северной Корее запрещают невинные вещи 

Рамблер 28 ноября 2017
Неожиданные запреты, которые действуют в Северной Корее, — в нашей фотогалерее.
1/6  Большинство корейских мужчин делают стрижку, как у Ким Чен Ина — действующего руководителя партии и страны. Оставшееся меньшинство сильно ограничено в выборе: в каждой парикмахерской висят утвержденные образцы стрижек, и по-другому стричься просто нельзя.
Фото:
2/6  Автомобили в Северной Корее стоят невероятно дорого, предел мечтаний рядового северокорейца — велосипед, но даже их в стране так мало, что на каждый вешают свой номерной знак.
Фото:
3/6  В библиотеках Северной Кореи не найти прошлогодних газет. Сделано это намеренно, чтобы граждане не могли сравнить обещания, которые давала власть народу в прошлом, с настоящим положением дел.
Фото:
4/6  Джинсы могут быть любого цвета, если они черные. Остальные цвета запрещены, а классический синий и голубой вообще считаются символом империализма.
Фото:
5/6  В Северной Корее нет интернета и не работает wi-fi, для поиска информации жители страны пользуются внутренней сетью "Кванмен", при этом войти в нее можно только со стационарного компьютера.
Фото:
6/6  Под запрет попали презервативы, а вместе с ними женские тампоны и прокладки. Без комментариев.
Фото:
Северная Корея явяется одной из самых закрытых стран, попасть туда не просто, а выбраться и вовсе невозможно (речь, конечно, о гражданах страны, туристов пока выпускают). Какие запреты действуют в этой стране и как с жтим жить — в нашей фотогалерее.
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