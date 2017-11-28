В Северной Корее запрещают невинные вещи 

1/6 Большинство корейских мужчин делают стрижку, как у Ким Чен Ина — действующего руководителя партии и страны. Оставшееся меньшинство сильно ограничено в выборе: в каждой парикмахерской висят утвержденные образцы стрижек, и по-другому стричься просто нельзя. globallookpress.com Фото:

2/6 Автомобили в Северной Корее стоят невероятно дорого, предел мечтаний рядового северокорейца — велосипед, но даже их в стране так мало, что на каждый вешают свой номерной знак. globallookpress.com Фото:

3/6 В библиотеках Северной Кореи не найти прошлогодних газет. Сделано это намеренно, чтобы граждане не могли сравнить обещания, которые давала власть народу в прошлом, с настоящим положением дел. globallookpress.com Фото:

4/6 Джинсы могут быть любого цвета, если они черные. Остальные цвета запрещены, а классический синий и голубой вообще считаются символом империализма. globallookpress.com Фото:

5/6 В Северной Корее нет интернета и не работает wi-fi, для поиска информации жители страны пользуются внутренней сетью "Кванмен", при этом войти в нее можно только со стационарного компьютера. depositphotos.com Фото: