В Северной Корее запрещают невинные вещи 

Неожиданные запреты, которые действуют в Северной Корее, — в нашей фотогалерее.
1/6 Большинство корейских мужчин делают стрижку, как у Ким Чен Ина — действующего руководителя партии и страны. Оставшееся меньшинство сильно ограничено в выборе: в каждой парикмахерской висят утвержденные образцы стрижек, и по-другому стричься просто нельзя.
Северная Корея явяется одной из самых закрытых стран, попасть туда не просто, а выбраться и вовсе невозможно (речь, конечно, о гражданах страны, туристов пока выпускают). Какие запреты действуют в этой стране и как с жтим жить — в нашей фотогалерее.