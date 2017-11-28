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Москва — самое популярное направление на каникулы
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Москва — самое популярное направление на каникулы 

Агентство «Москва» 28 ноября 2017
Фото: Твоя Газета
Москва возглавила рейтинг самых популярных направлений среди россиян на новогодние каникулы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в международном туристическом сервисе Momondo, который провел анализ запросов на поиск авиабилетов.
«На первом месте по популярности у россиян для отдыха на зимних каникулах Москва, на втором месте Прага, а на третьем — Сочи. Также в топ-10 вошли такие города как Санкт-Петербург, Рим, Милан и Мюнхен. В целом интерес россиян к поездкам за границу вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как внутренние рейсы потеряли 15% поклонников. В соотношении запросов преимущество на стороне зарубежья: 74% наших соотечественников планируют заграничную поездку и только 26% ищут варианты внутри России», — заявила представитель международного туристического сервиса Momondo в России Ирина Рябовол.
Она также отметила, что самый значительный рост интереса наблюдается в отношении Стамбула и в отношении Тбилиси.
Исследование Momondo осуществлялось на основе запросов с 1 июля по 13 ноября 2017 г. и аналогичный период прошлого года, на авиаперелеты с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.
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