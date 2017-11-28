В США появился город Гарри Поттера

Жители американского города Ньютон решили посвятить местную центральную улицу персонажам популярной сказки Джоан Роалинг о юном волшебнике Гарри Поттере . Десятки домов украсили в стиле Хогвартса, в местных кафе появились тематические меню, город заполонили люди в сказочных костюмах, сообщает NJ.

В акции, посвященной Гарри Поттеру, приняли участие владельцы десятков ресторанов и магазинов. Так, в некоторых из них начали продавать патроны для волшебных палочек.

На улицу высыпали толпы детей и взрослых в характерных для Гарри Поттера круглых очках и шарфах, которые носили учащиеся волшебной академии Хогвартс.

Мэр Ньютона Уэйн Леванте сообщил, что в празднике приняли участие гораздо больше людей, чем ожидалось. Чиновник сказал, что превращение местечка в «город Гарри Поттера» привлекло в Ньютон множество туристов.

Местные власти и предприниматели собираются ежегодно проводить подобные акции, а в 2018-м сделать праздник двухдневным.