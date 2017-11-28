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ЦУМ определил рождественские тренды
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ЦУМ определил рождественские тренды 

Lenta.ru 28 ноября 2017
Фото: Lenta.ru
На первом этаже московского модного универмага ЦУМ открылся рождественский базар, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 ноября.
В ассортименте рождественской ярмарки — новогодние гирлянды, венки, елки, украшения для стола и интерьера, а также елочные игрушки из стекла, металла, хрусталя и фарфора в современном стиле от брендов класса люкс и дизайнерских марок: Swarovski, Baccarat, AM-Design и других. Оформление витрин и прилавков позволяет покупателям оценить актуальные тренды рождественского декора дома. Впервые в истории ЦУМа новогодний базар также представлен в интернет-магазине универмага.
Ранее сообщалось, что американская косметическая компания Kiehl's выпустила рождественский подарочный набор совместно с художницей и графическим дизайнером Кейт Моросс (Kate Moross). Моросс оформила для бренда подарочный календарь с мини-продуктами на каждый день предрождественского периода, в католических и протестантских странах называемого Адвентом. На календаре изображены рождественские символы: елка, елочные украшения, носок для подарков, коробки с лентами и сладости.
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