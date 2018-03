Новый год в Лондоне: 5 готовых маршрутов

Под Рождество столица Англии превращается в настоящий волшебный город: рождественские ярмарки, уличные гулянья, кафе с глинтвейном и праздничными пирогами — все это создает зимнюю сказку наяву.

Специально в преддверии праздников авиакомпания British Airways подготовила список мест в Лондоне, где можно отлично провести время в новогодние каникулы

Погулять в Winter Wonderland

Специально к Новому году и Рождеству самый большой парк Лондона, Hyde Park, превращается в зимнюю страну чудес — в масштабную праздничную деревню, где можно погулять, перекусить уличной едой и насладиться живой музыкой. Самое главное, что нужно сделать в Winter Wonderland, — покататься на коньках на самом большом открытом катке в Великобритании. Если вы любите шопинг, то вам стоит немного пройти до новогодней ярмарки на London Bridge City или до фестиваля в Southbank Centre, там вы сможете приобрести разные сувениры и изделия ручной работы.

Сходить на каток к Somerset House

Somerset House находится в самом центре Лондона и является одним из самых посещаемых художественных музеев мира. Именно в Somerset House выставлены знаменитые картины, например, картина Ван Гога «Автопортрет с отрезанным ухом» и картина Моне «Бар в Фолиес Бергелес». Традиционно зимой на площади перед музеем открывается ледовый каток, а рядом работают небольшие магазины и кафе. Именно около катка появится Pop-Up магазин любимого гастронома королевской семьи — Fortnum and Mason. Он уже три столетия считается самым роскошным на планете, его персонал одет в старомодные фраки, а ассортимент преимущественно состоит из чая, кофе, шоколада и разных пряностей. Это отличное место для того, чтобы отдохнуть после долгого катания на коньках и попробовать глинтвейн и шоколадное или сырное фондю.

Fraufluger.ru

Попробовать английский чай

5 o’clock tea — старинная английская традиция, поэтому многие отели Великобритании создают специальное меню для ланча с 12 до 17 дня. Посещение отеля One Aldwych в районе Ковент-Гарден обязательно для тех, кто всегда мечтал попробовать классический английский чай. В One Aldwich вам предложат попробовать чай с имбирными пряниками, шоколадными кейк-попсами и булочками с каштанами или корицей. А в отеле The Savoy, который находится на улице Стрейд в самом центре столицы, вы сможете съесть сэндвич с клюквой и индейкой, грушевый глинтвейн, коньячный мусс и другие деликатесы.

Попасть в Хогвартс

Всем фанатам культового фильма «Гарри Поттер» обязательно стоит посетить место съемок фильма на киностудии Warner Brothers. На экскурсии вам покажут, как на самом деле создавался огонь, лед и снег в фильме. Вы даже сможете прикоснуться к образцам различных типов снега, которые использовались во время производства фильмов. Каждый вид снежинок уникален — первый тип был создан для красивого медленного снегопада, второй — для настоящего хруста под ногами, а третий — для красивого переливания цветов. А с 19 ноября до 28 января «Большой зал Хогвартса» будет впервые украшен будто к Святочному балу — настоящее удовольствие для поклонников поттерианы.

Fraufluger.ru

Погулять по Королевским садам

С конца ноября до января Королевские ботанические сады Кью засверкают миллионами мерцающих огней: в садах будут подсвечены почти все деревья и здания. А в оранжерее Palm House пройдет необычное лазерное шоу с калейдоскопическими проекциями. Все посетители смогут попасть в сказочный мир, насладиться винтажной ярмарочной площадкой и даже мельком увидеть Деда Мороза с его эльфами в деревне North Pole. Недалеко от садов находится известная улица Оксфорд, которая славится самыми популярными магазинами, например, бутиками Selfridges и John Lewis. В новогоднее время эта улица будет украшена 1778 сверкающими декорациями в форме снежинок. Если вы хотите купить родным и близким подарки на Новый год, то вам обязательно стоит там пройтись.