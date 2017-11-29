Самый большой елочный шар в мире установят в Москве

Сборка самого большого в мире музыкального елочного шара началась на Поколонной горе 29 ноября. В высоту игрушка вместе с крепежом для нитки будет 17 метров, а в диаметре — около 11 метров. В 2016 году шар на Поклонной горе попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире».

"Собирать шар будут в несколько этапов. Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На нее поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят ее металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек. Вес конструкции составит несколько тонн", — цитирует заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова портал мэра и правительства Москвы

Игрушка будет полой внутри, там будет звучать новогодняя музыка и расположится танцплощадка на несколько десятков человек. В репертуаре шара композиции Happy New Year группы ABBA, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди , песня «Московские окна» и другие любимые москвичами мелодии.

Светодиоды позволят шару переливаться разными цветами — красным, зеленым или синим. При этом на поверхности будут возникать рисунки — cнежинки, фейерверки, кольца. Программа световых представлений находится в разработке. Возможно некоторые узоры посвятят чемпионату мира по футболу.

Мундиаль станет темой еще одной площадки на Поклонной горе. В Парке Победы появится площадка с ледяными скульптурами. В грядущем сезоне все они будут посвящены достопримечательностям стран-участниц чемпионата мира по футболу. Скульптуры расположат по группам в том же порядке, что и команды в отборочных матчах. Ледяной парк будет готов к 29 декабря.