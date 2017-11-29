В Москве пройдут бесплатные зимние экскурсии

Присоединиться к бесплатным пешим экскурсиям по столице смогут все желающие в дни фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет с 22 декабря по 14 января. Новинкой этого сезона станут обзорные пешеходные прогулки для иностранцев. Гиды расскажут туристам о Москве на двух языках — английском и китайском.

«Иностранным гостям предстоит узнать, почему самые большие часы установили именно на восточной башне Кремля, чем торговали на Красной площади в начале XIX века, как появился Александровский сад, куда исчезла речка Неглинная и многое другое. Пешая прогулка получила название «Новогодний центр». Маршрут пройдет по Красной, Театральной и Воскресенской площадям», — сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество».

Экскурсии проведут гиды городского проекта «Гуляем по Москве». Прогулки для англоязычных туристов пройдут 23, 24, 30 декабря, а также 6 и 7 января. Экскурсия для гостей из Китая состоится 30 декабря.

Всего для гостей зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили более 40 бесплатных пешеходных экскурсий по городу. Чтобы принять в них участие, необходимо пройти регистрацию на сайте. Большая часть из них будет посвящена театрам. Так, на экскурсии «Театральный квартал: от Большого до художественного» гиды расскажут, когда прошел первый в России театральный спектакль, кто основал антрепризу и где располагается первый художественный театр в Москве. Во время пешего тура «Театральная канва Москвы» пойдет речь об истории театрального искусства в столице. Гости узнают, на какой сцене дебютировал русский оперный певец Федор Шаляпин , где танцевала знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан и что произошло однажды ночью с актрисой Александрой Яблочкиной.

На Цветном бульваре пройдет экскурсия, посвященная празднованию Нового года. Во время прогулки можно будет сделать фотографии праздничной столицы. А на экскурсии «Волшебство новогодней Москвы» гости узнают, при каких обстоятельствах появился знаменитый салат оливье, где находился старейший каток столицы и как праздновали Новый год в старину. В туре «Гулять по-русски» москвичам и гостям столицы расскажут о национальных особенностях русской кухни и раскроют секреты приготовления модных коктейлей дореволюционной Москвы. Участникам также покажут, где располагались знаменитые столичные рестораны и трактиры.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве пятый год подряд. Каждый день на его площадках этой зимой будут идти театральные представления, концерты и мастер-классы.

Программу фестиваля и график работы ярмарок выбрали с учетом мнения москвичей, проголосовавших в проекте «Активный гражданин».

Расписание бесплатных зимних экскурсий

23 декабря:

— 12:00 — «Традиции веселья. От золотого до Серебряного века» (место встречи — станция метро «Пушкинская», у памятника А. С. Пушкину);

— 14:00 — «Новогодний центр / Moscow’s Main Sights Tour» (на английском языке; место встречи — у памятника Г. К. Жукову, станции метро «Охотный Ряд», «Театральная»);

— 12:00 — «Островский: от замоскворецкого судьи до великого драматурга» (место встречи — у выхода из станции метро «Полянка»).

24 декабря:

— 12:00 — «Гений русского театра. Станиславский» (место встречи — у памятника К. С. Станиславскому и Вл. И. Немировичу-Данченко, станция метро «Театральная»);

— 14:00 — «Новогодний центр / Moscow’s Main Sights Tour» (на английском языке; место встречи — у памятника Г. К. Жукову, станции метро «Охотный Ряд», «Театральная»);

— 13:00 — «Театральная Москва. От Тверской до Петровки» (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро «Театральная»);

— 13:00 — «Записки на галерке. Булгаков» (место встречи — у станции метро «Кропоткинская», выход к Гоголевскому бульвару).

25 декабря:

— 13:00 — «Щепкин. Московские адреса актера» (место встречи — станция метро «Рижская», на площади у вестибюля, у скульптуры «Первый спутник»);

— 13:00 — «Гулять по-русски» (место встречи — станция метро «Площадь Революции», выход к Богоявленскому переулку).

26 декабря:

— 13:00 — «Музыкальное сердце Москвы» (место встречи — у выхода со станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии метрополитена).

27 декабря:

— 12:00 — «Занимательные истории: от Театральной площади до маскарадного бала» (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро «Театральная»).

28 декабря:

— 12:00 — «Театральная канва Москвы» (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро «Театральная»).

29 декабря:

— 17:00 — «Сказочная экскурсия „Волшебство новогодней Москвы“» (место встречи — станция метро «Цветной бульвар», на улице у выхода из метро).

30 декабря:

— 13:00 — «Новогодний центр / Moscow’s Main Sights Tour» (на китайском языке; место встречи — у памятника Г. К. Жукову, станции метро «Охотный Ряд», «Театральная»);

— 14:00 — «Новогодний центр / Moscow’s Main Sights Tour» (на английском языке; место встречи — у памятника Г. К. Жукову, станции метро «Охотный Ряд», «Театральная»);

— 12:00 — «Театральная Москва. От Тверской до Петровки (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро „Театральная“);

— 14:00 — „Последняя роль: взгляд через кинопленку“ (место встречи — Новодевичий некрополь, у надгробия Б. Н. Ельцина).

31 декабря:

— 12:00 — „Рождественская звезда Пастернака“ (место встречи — у Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, станция метро „Кропоткинская“, улица Волхонка, дом 14).

1 января:

— 13:00 — „Действие первое: от Ленкома до „Новой оперы““ (место встречи — станция метро „Пушкинская“, у памятника А. С. Пушкину).

2 января:

— 12:00 — „Островский: от замоскворецкого судьи до великого драматурга“ (место встречи — у выхода из станции метро „Полянка“);

— 13:00 — „Лосинка. От дачного театра до „Мос-Анжелеса““ (место встречи — станция метро „Бабушкинская“, выход из первого вагона из центра, направо из стеклянных дверей метро, направо в переходе, у деревянной часовни).

3 января:

— 13:00 — „Рождественские забавы: от Пушкина до Маяковского“ (место встречи — станция метро „Пушкинская“, на улице у памятника А. С. Пушкину);

— 13:00 — „Гулять по-русски“ (место встречи — станция метро „Площадь Революции“, выход к Богоявленскому переулку);

— 13:00 — „Записки на галерке. Булгаков“ (место встречи — у станции метро „Кропоткинская“, выход к Гоголевскому бульвару).

4 января:

— 12:00 — „Неистовый Мейерхольд“ (место встречи — у колонн Большого театра, станция метро „Театральная“);

— 13:00 — „Последняя роль: взгляд через кинопленку“ (место встречи — Новодевичий некрополь, у надгробия Б. Н. Ельцина).

5 января:

— 13:00 — „Театральный квартал: от Большого до художественного“ — (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро „Театральная“);

— 15:00 — „Занимательные истории: от Театральной площади до маскарадного бала“ (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро „Театральная“).

6 января:

— 10:00 — „Театральная канва Москвы“ (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро „Театральная“);

— 12:00 — „Новогодний центр / Moscow’s Main Sights Tour“ (на английском языке; место встречи — у памятника Г. К. Жукову, станции метро „Охотный Ряд“, „Театральная“);

— 13:00 — „Мой Серебряный век. Шаляпин“ (место встречи — у колонн Большого театра, станция метро „Театральная“).

7 января:

— 12:00 — „Новогодний центр / Moscow’s Main Sights Tour“ (на английском языке; место встречи — у памятника Г. К. Жукову, станции метро „Охотный Ряд“, „Театральная“);

— 12:00 — „Рождественская звезда Пастернака“ (место встречи — у Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, станция метро „Кропоткинская“, улица Волхонка, дом 14);

— 13:00 — „Действие первое: от Ленкома до „Новой оперы““ (место встречи — станция метро „Пушкинская“, у памятника А. С. Пушкину);

— 14:00 — „Театральный квартал: от Большого до художественного“ — (место встречи — у фонтана перед Большим театром, станция метро „Театральная“);

— 14:00 — „Рождественские забавы: от Пушкина до Маяковского“ (место встречи — станция метро „Пушкинская“, на улице у памятника А. С. Пушкину);

— 17:00 — „Сказочная экскурсия „Волшебство новогодней Москвы“ (место встречи — станция метро „Цветной бульвар“, на улице у выхода из метро).

8 января:

— 13:00 — „Последняя роль: взгляд через кинопленку“ (место встречи — Новодевичий некрополь, у надгробия Б. Н. Ельцина);

— 13:00 — „Лосинка. От дачного театра до „Мос-Анжелеса““ (место встречи — станция метро „Бабушкинская“, выход из первого вагона из центра, направо из стеклянных дверей метро, направо в переходе, у деревянной часовни);

— 14:00 — „Гулять по-русски“ (место встречи — станция метро „Площадь Революции“, выход к Богоявленскому переулку);

— 14:00 — „Мой Серебряный век. Дягилев“ (место встречи — у колонн Большого Театра, станция метро „Театральная“).