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В Петербурге елки начали продавать за биткоины
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В Петербурге елки начали продавать за биткоины 

360tv.ru 3 декабря 2017
Фото: 360tv.ru
Компания из Санкт‐Петербурга предложила своим клиентам купить живую ель в обмен на любую криптовалюту. За доставку новогоднего символа прямо домой авторы идеи просят биткоины или эфириум.
Сотрудники компании рассчитывают, что необычное предложение вызовет интерес у тех, кому надоело просто покупать елку. А вот приобретение новогоднего дерева за криптовалюту в корне меняет взгляд на подготовку к празднику.
Предполагается, что к желающим купить елку за биткоин приедет курьер с тремя-пятью деревьями на выбор, после чего клиент останавливается на понравившейся елке и оплачивает покупку криптовалютой.
Похожий бизнес год назад организовал и подмосковный фермер из Егорьевского района. Мужчина объяснил, что с помощью биткоинов, которые он получит в обмен на елки, хочет сделать накопления, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Идея, пришедшая в голову предприимчивым заготовщикам новогодних деревьев, не лишена смысла. Не так давно президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин предсказал рост биткоина до 100 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей) к концу 2018 года.
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