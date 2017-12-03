В Петербурге елки начали продавать за биткоины

Компания из Санкт‐Петербурга предложила своим клиентам купить живую ель в обмен на любую криптовалюту. За доставку новогоднего символа прямо домой авторы идеи просят биткоины или эфириум.

Сотрудники компании рассчитывают, что необычное предложение вызовет интерес у тех, кому надоело просто покупать елку. А вот приобретение новогоднего дерева за криптовалюту в корне меняет взгляд на подготовку к празднику.

Предполагается, что к желающим купить елку за биткоин приедет курьер с тремя-пятью деревьями на выбор, после чего клиент останавливается на понравившейся елке и оплачивает покупку криптовалютой.

Похожий бизнес год назад организовал и подмосковный фермер из Егорьевского района. Мужчина объяснил, что с помощью биткоинов, которые он получит в обмен на елки, хочет сделать накопления, сообщил сайт «Комсомольская правда».