Как весело провести первые зимние дни

Всей семьей, с детьми

До 17 декабря

Очутиться в детстве своих бабушек и дедушек, мам и пап можно на выставке «Детки в клетке» в Дарвиновском. Эта интерактивная экспозиция посвящена 130 летию Самуила Яковлевича Маршака и 100 летию художника Вениамина Алексеевича Белышева, который иллюстрировал знаменитую книжку «Детки в клетке».

С 1 по 3 декабря

Всем, кто не представляет жизни без мягких игрушек, нужно выбраться на Тишинку и посетить самую большую выставку в мире Hello Teddy. Более 500 художников представят более 10 тысяч игрушек.

Веселой компанией

2 и 3 декабря

В Олимпийском центре имени братьев Знаменских пройдет настоящий рыцарский турнир. Все пришедшие смогут увидеть состязания рыцарей-чемпионов исторического средневекового боя, современные бои на мечах и ножах. А также померить костюмы, отведать угощения по старинным рецептам.

1 декабря

На ВДНХ состоится открытие самого большого в мире катка с искусственным покрытием. Будет показано театрализованное шоу, созданное испанским высотным театром, артисты которого выполняют трюки на высоте 35 метров.

Влюбленным

2 и 3 декабря

На Красной площади начнет работать рождественская ярмарка. В 45 «сказочных» домиках можно будет купить новогодние сувениры и подарки. Покататься на двухъярусной волшебной карусели, попробовать блины, пирожки и карамельные яблоки.

С 16 ноября