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Как весело провести первые зимние дни
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Как весело провести первые зимние дни 

WomanHit.ru 29 ноября 2017
Фото: WomanHit.ru
Всей семьей, с детьми
До 17 декабря
Очутиться в детстве своих бабушек и дедушек, мам и пап можно на выставке «Детки в клетке» в Дарвиновском. Эта интерактивная экспозиция посвящена 130 летию Самуила Яковлевича Маршака и 100 летию художника Вениамина Алексеевича Белышева, который иллюстрировал знаменитую книжку «Детки в клетке».
С 1 по 3 декабря
Всем, кто не представляет жизни без мягких игрушек, нужно выбраться на Тишинку и посетить самую большую выставку в мире Hello Teddy. Более 500 художников представят более 10 тысяч игрушек.
Веселой компанией
2 и 3 декабря
В Олимпийском центре имени братьев Знаменских пройдет настоящий рыцарский турнир. Все пришедшие смогут увидеть состязания рыцарей-чемпионов исторического средневекового боя, современные бои на мечах и ножах. А также померить костюмы, отведать угощения по старинным рецептам.
1 декабря
На ВДНХ состоится открытие самого большого в мире катка с искусственным покрытием. Будет показано театрализованное шоу, созданное испанским высотным театром, артисты которого выполняют трюки на высоте 35 метров.
Влюбленным
2 и 3 декабря
На Красной площади начнет работать рождественская ярмарка. В 45 «сказочных» домиках можно будет купить новогодние сувениры и подарки. Покататься на двухъярусной волшебной карусели, попробовать блины, пирожки и карамельные яблоки.
С 16 ноября
Поводом для свидания может стать комедия Александра Молочникова «Мифы», в которой сыграли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Сергей Безруков, Иван Ургант, Виктория Исакова и другие российские звезды.
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