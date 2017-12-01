Культурный уикенд: главные события в Петербурге

с 28 ноября Русский музей

с 30 ноября Выставка Сьюзан Сворц Продолжение фестиваля «Дягилев P. S.», лучшие новые немецкие фильмы, экскурсии по местам ЛГБТ и Алексея Балабанова и концерты The Retuses и Alai Oli — как весело и культурно провести первые зимние выходные.

Фильм «Легенда о Коловрате» В Мраморном дворце Русского музея открылась первая в России персональная выставка современной американской художницы Сьюзан Сворц «Личный путь». На экспозиции покажут 100 живописных произведений разных лет из зарубежных музеев, частных коллекций и собрания художницы. В своем творчестве Сворц исследует возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи.

Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова.

Фильм «Конверт»

с 30 ноября Фильм «Город кошек» Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию автора «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич . В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу, но найти адресата оказывается не так просто.

Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира — Стамбуле.

sobaka.ru

«Кеди» — история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.

с 30-3 ноября-декабря

Кинотеатр «Аврора»

Фестиваль немецкого кино

Музей Театрального И Музыкального Искусства

Выставка «Октябрем по театру: 1917–1927»

В Шереметевском дворце открывается выставка, посвященная эстетической революции на театральной сцене, которая совершалась на протяжении первых десяти лет революции социальной. Проект посвящен короткому, но насыщенному периоду, когда пути русского художественно-театрального авангарда и молодого государства совпадали. В экспозицию вошли фотографии, эскизы, афиши и реконструкция синтетического представления «Двадцать пятое» по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!». 1 декабря 19:00 БДТ

Балеты «Relache», «Тропический лес», «След древних движений»

1 декабря 23:59 Mosaique В рамках фестиваля «Дягилев P. S.» артисты Балета Лотарингии станцуют три одноактных балета. Среди них — легендарный Relache, который был поставлен в 1924 году учеником Михаила Фокина шведом Жаном Бёрлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса Пикабиа на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, а также «Тропический лес», оформлял который сам Энди Уорхол.

Underground Experience: 23 Years Anniversary

Одна из старейших промо групп Петербурга и постсоветского пространства Underground Experience отметит 23-ю годовщину. За вертушками появятся легендарные петербургские диджеи куратор U. E. DJ Slon, создатель клуба Тоннель Алексей Хаас и Константин Лавски, а из Москвы приедет Ocсul+ Code. 2 декабря 16:00 Arts Square Gallery

Благотворительный ювелирный аукцион «Движение и свет»

В Петербурге состоится благотворительный ювелирный аукцион, все вырученные средства с которого пойдут в пользу фонда AdVita, помогающего онкобольным. На аукционе представят работы петербургских художников-ювелиров Юрия Былкова и Ирины Латкиной, создающих современные авангардные украшения.

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Среди лотов — изделия, созданные в рамках проекта «I + I» и творческого флешмоба в жанре ювелирного «буриме»: каждый из участников проекта принимает вызов и завершает ювелирное украшение из заготовок другого, используя нетрадиционные материалы.

2 декабря 20:00 «Космонавт»

Концерт Alai Oli

На зимнем концерте группа Alai Oli вернется к корням — слабой доле. Теперь в команде есть саксофонист, тромбонист и трубач, игравшие раньше с Markscheider Kunst, Optimystica Orchestra и SunSay, а старые хиты звучат проникновеннее и глубже. 2-3 декабря

Фестиваль горизонтального театра

Впервые за 19-летнюю историю OFF-программа московского фестиваля NET пройдет в Петербурге и будет посвящена феномену «Горизонтального театра». В субботу в его рамках на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Gererations Михаила Патласова с участием актеров старшего поколения, которые реконструируют сюжеты из своей творческой биографии. А в воскресенье на улицах города пройдет акция «Театр. На вынос» режиссера Алексея Ершова

Фестиваль экскурсий «Открытая карта»

2 декабря 23:00 «Клуб» Петербуржцы продолжают открывать город с новой стороны для своих земляков. В этот раз можно будет пройти по местам Даниила Хармса и Алексея Балабанова, малоизвестным букинистическим магазинам, креативным пространствам, узнать все о петербургском арт-активизме и ЛГБТ-движении. Полная программа есть здесь.

Вечеринка «Кислоты»

3 декабря 19:00 Ледовый дворец В субботу в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода на Боровой 116 начнет работу заведение «Клуб». На первой вечеринке там отыграют владелец парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков , он же Баттехно.

Симфонические рок-хиты

В Ледовом дворце песни Rammstein​, ​Metallica​, ​Linkin Park​, ​​The Beatles​, ​Led Zeppelin​, ​Scorpions​, ​Nirvana и других можно будет услышать в исполнении симфонического оркестра под руководством итальянского дирижера Фабио Пирола. 3 декабря 20:00 Эрарта сцена

Концерт The Retuses

The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог.

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3 декабря на сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик — бывший басист, а сейчас гитарист обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу.

2-3 декабря

ДЛТ

Аудиоспектакль-променад «Обратная сторона вещей»

3-4 декабря театр «Мастерская» Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ — памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.

Спектакль «Мастер и Маргарита»