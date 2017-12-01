Культурный уикенд: главные события в Петербурге 

с 28 ноября
Русский музей
Продолжение фестиваля «Дягилев P. S.», лучшие новые немецкие фильмы, экскурсии по местам ЛГБТ и Алексея Балабанова и концерты The Retuses и Alai Oli — как весело и культурно провести первые зимние выходные.
с 30 ноября
Выставка Сьюзан Сворц
В Мраморном дворце Русского музея открылась первая в России персональная выставка современной американской художницы Сьюзан Сворц «Личный путь». На экспозиции покажут 100 живописных произведений разных лет из зарубежных музеев, частных коллекций и собрания художницы. В своем творчестве Сворц исследует возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи.
Фильм «Легенда о Коловрате»
Пока «Первый канал» разбирался с крещением Руси в «Викинге», «Россия» взялись спонсировать картину о татаро-монгольском иге. Рязанский витязь Евпатий Коловрат в XIII веке возглавляет отряд, готовый сразиться с ханом Батыем. Пеплум снимал Джаник Файзиев, саундтрек к нему писал Серж Танкян, а главные роли исполняют Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков и многие другие.
Фильм «Счастливого дня смерти»
Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова.
Фильм «Конверт»
Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию автора «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу, но найти адресата оказывается не так просто.
с 30 ноября
Фильм «Город кошек»
Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира — Стамбуле.
sobaka.ru
«Кеди» — история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.
с 30-3 ноября-декабря
Кинотеатр «Аврора»
Фестиваль немецкого кино
В кинотеатре «Аврора» покажут лучшие новые немецкие фильмы. В программе — экранизации произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла Маркса, обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса, трагикомедия об исследователях Холокоста с Ларсом Айдингером в главной роли, драма о творческих муках, в которых рождается кино, необычный вестерн и сборник лучших короткометражек, снятых студентами немецких киношкол.
с 1 декабря
Музей Театрального И Музыкального Искусства
Выставка «Октябрем по театру: 1917–1927»
В Шереметевском дворце открывается выставка, посвященная эстетической революции на театральной сцене, которая совершалась на протяжении первых десяти лет революции социальной. Проект посвящен короткому, но насыщенному периоду, когда пути русского художественно-театрального авангарда и молодого государства совпадали. В экспозицию вошли фотографии, эскизы, афиши и реконструкция синтетического представления «Двадцать пятое» по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!».
1 декабря 19:00
БДТ
Балеты «Relache», «Тропический лес», «След древних движений»
В рамках фестиваля «Дягилев P. S.» артисты Балета Лотарингии станцуют три одноактных балета. Среди них — легендарный Relache, который был поставлен в 1924 году учеником Михаила Фокина шведом Жаном Бёрлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса Пикабиа на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, а также «Тропический лес», оформлял который сам Энди Уорхол.
1 декабря 23:59
Mosaique
Underground Experience: 23 Years Anniversary
Одна из старейших промо групп Петербурга и постсоветского пространства Underground Experience отметит 23-ю годовщину. За вертушками появятся легендарные петербургские диджеи куратор U. E. DJ Slon, создатель клуба Тоннель Алексей Хаас и Константин Лавски, а из Москвы приедет Ocсul+ Code.
2 декабря 16:00
Arts Square Gallery
Благотворительный ювелирный аукцион «Движение и свет»
В Петербурге состоится благотворительный ювелирный аукцион, все вырученные средства с которого пойдут в пользу фонда AdVita, помогающего онкобольным. На аукционе представят работы петербургских художников-ювелиров Юрия Былкова и Ирины Латкиной, создающих современные авангардные украшения.
собака
Среди лотов — изделия, созданные в рамках проекта «I + I» и творческого флешмоба в жанре ювелирного «буриме»: каждый из участников проекта принимает вызов и завершает ювелирное украшение из заготовок другого, используя нетрадиционные материалы.
2 декабря 20:00
«Космонавт»
Концерт Alai Oli
На зимнем концерте группа Alai Oli вернется к корням — слабой доле. Теперь в команде есть саксофонист, тромбонист и трубач, игравшие раньше с Markscheider Kunst, Optimystica Orchestra и SunSay, а старые хиты звучат проникновеннее и глубже.
2-3 декабря
Фестиваль горизонтального театра
Впервые за 19-летнюю историю OFF-программа московского фестиваля NET пройдет в Петербурге и будет посвящена феномену «Горизонтального театра». В субботу в его рамках на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Gererations Михаила Патласова с участием актеров старшего поколения, которые реконструируют сюжеты из своей творческой биографии. А в воскресенье на улицах города пройдет акция «Театр. На вынос» режиссера Алексея Ершова.
Фестиваль экскурсий «Открытая карта»
Петербуржцы продолжают открывать город с новой стороны для своих земляков. В этот раз можно будет пройти по местам Даниила Хармса и Алексея Балабанова, малоизвестным букинистическим магазинам, креативным пространствам, узнать все о петербургском арт-активизме и ЛГБТ-движении. Полная программа есть здесь.
2 декабря 23:00
«Клуб»
Вечеринка «Кислоты»
В субботу в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода на Боровой 116 начнет работу заведение «Клуб». На первой вечеринке там отыграют владелец парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков, он же Баттехно.
3 декабря 19:00
Ледовый дворец
Симфонические рок-хиты
В Ледовом дворце песни Rammstein, Metallica, Linkin Park, The Beatles, Led Zeppelin, Scorpions, Nirvana и других можно будет услышать в исполнении симфонического оркестра под руководством итальянского дирижера Фабио Пирола.
3 декабря 20:00
Эрарта сцена
Концерт The Retuses
The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог.
собака
3 декабря на сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик — бывший басист, а сейчас гитарист обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу.
2-3 декабря
ДЛТ
Аудиоспектакль-променад «Обратная сторона вещей»
Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ — памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.
3-4 декабря
театр «Мастерская»
Спектакль «Мастер и Маргарита»
Сегодняшние студийцы мастерской Григория Козлова, четвертый курс Российского института сценических искусств, впервые выйдут на большую сцену, чтобы в два вечера сыграть один из главных русских романов ХХ века.