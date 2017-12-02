10 самых красивых открытых катков Москвы

Самый полный гид по лучшим каткам Москвы, которые надо посетить всей семьей.

В этом году москвичам обещают морозную и снежную зиму, а значит, поход на каток принесет настоящую радость. В городе откроется более 40 площадок с настоящим и искусственным льдом.

«Летидор» выбрал 10 открытых катков, которые уже начали принимать гостей и будут работать до самой весны. Это самые большие и красивые площадки, которые надо обязательно посетить этой зимой. «Стереокаток» в Парке Горького

В Парке Горького работает большой и удобный каток, на котором могут одновременно находиться до 6 тысяч человек.

В этом году главным украшением катка стал огромный светодинамический куб, а также несколько маленьких кубов, мерцание от которых создает оптические иллюзии и ритмические рисунки на льду.

Кроме большого катка работают еще две площадки: хоккейная и специальная зона для детей. Войти на каток можно через пять павильонов, в которых расположены удобные раздевалки.

Если у вас нет своих коньков, то есть возможность приобрести билет, в стоимость которого включен прокат коньков в парке, а также специальная противоударная защита.

Время работы: с 10:00 до 24:00 (выходные и праздничные дни), с 10:00 до 23:00 (будние дни).

Кассы работают до 22:00.

Технический перерыв: ежедневно (кроме понедельника) с 15:00 до 17:00. В понедельник каток не работает.

Стоимость билетов: от 150 до 950 рублей (цена зависит от возраста посетителя, времени посещения и количества приобретаемых услуг). Купить билеты можно на сайте катка или в кассах на входе.

Еда: Перекусить и согреться чаем или кофе посетители катка могут на двух фудкортах с уличной едой из разных уголков мира.

Адрес: ул. Крымский Вал, 9. Каток на ВДНХ

Каток расположился на Главной аллее ВДНХ — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие» — и окружает ледовыми дорожками знаменитые фонтаны. Площадь льда 20 тысяч квадратных метров — есть где развернуться любителям спокойных прогулок и желающим потренировать трюковые элементы.

На территории катка есть зона для детей 3-8 лет (можно прийти со взрослым сопровождающим).

В центральной части катка разместили огромные светящиеся фигуры спортсменов, которые олицетворяют разные зимние виды спорта.

Посетителей всю зиму ждут праздничные спортивные и развлекательные мероприятия.

На территории катка есть прокат коньков и защитной экипировки.

Letidor.ru

Время работы: с 10:00 до 23:00 (выходные и праздничные дни), с 11:00 до 23:00 (будние дни).

Технический перерыв: ежедневно (кроме понедельника) с 15:00 до 17:00.

В понедельник каток не работает.

Стоимость билетов: от 200 до 600 рублей (цена зависит от возраста посетителя и времени посещения).

Дополнительно оплачивается: прокат коньков (150 рублей), прокат защитной экипировки (50 рублей), заточка и ремонт коньков (по 250 рублей за каждую опцию). Есть возможность взять уроки катания на коньках у тренера за дополнительную плату.

Билеты можно приобрести в кассе или онлайн.

Еда: На катке предусмотрено несколько точек, где можно купить бутерброды, сэндвичи, пончики, а также горячие напитки.

Каток в Саду «Эрмитаж» Адрес: проспект Мира, 119.

Традиционно в Саду «Эрмитаж» работают два катка: с искусственным и натуральным льдом. Вход на катки осуществляется через небольшой отапливаемый павильон, где можно переодеться, взять напрокат и заточить коньки.

Также здесь за отдельную плату можно взять «помощника фигуриста» — установку в виде животного, которая помогает детям крепко держаться на льду и не падать.

Атмосфера и небольшой размер катков в саду располагают к неторопливому темпу. Сюда редко приходят желающие разогнаться и исполнить опасные трюки. Однако каток довольно популярен у жителей города, так что стоит рассчитывать свое время.

Время работы: с 10:00 до 23:00 (выходные и праздничные дни), с 12:00 до 23:00 (вторник-пятница), с 14:00 до 23:00 (понедельник).

Стоимость билетов: 250 рублей в будние и 350 рублей в выходные и праздники. Прокат коньков — 200 рублей за первый час (далее 100 рублей/час). Дополнительно оплачиваются камера хранения, «помощник фигуриста», заточка коньков, занятия с профессиональным тренером.

Билеты можно приобрести только в кассах Сада «Эрмитаж».

Еда: На территории работает теплый шатер с едой и напитками.

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3. Каток в Саду им. Баумана

В Саду им. Баумана работает камерный и уютный каток. Вход происходит через теплый павильон, где можно найти прокат детских и взрослых коньков, раздевалку и кафе. На катке не очень большой поток людей, так что он отлично подойдет для тех, кто делает на льду первые шаги.

Время работы: каждый день с 10:00 до 22:00.

Стоимость билетов: 200 рублей в будний день, 300 рублей в выходные и праздники. Прокат коньков — 200 рублей в час, прокат «помощников фигуриста» — 250 рублей в час. Гардероб — 50 рублей.

Еда: В теплом шатре катка есть кафе, также прямо со льда возможно зайти в еще одно кафе.

Адрес: ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 4. Каток «Лед» в Сокольниках

Каток «Лед» — один из самых больших и красивых открытых катков столицы. Вечером на медиафасаде загораются лампочки, которые имитируют северное сияние. Благодаря световым инсталляциям и красивой музыке выход на лед может превратиться в дискотеку, на которой будет интересно и детям, и взрослым.

Площадь катка составляет более 5 тысяч квадратных метров.

При входе работают два теплых павильона, где есть гардероб, прокат коньков, «помощников фигуриста» и пункты перекуса.

Есть возможность купить абонемент на 10 и 20 посещений.

Время работы: каждый день с 10:00 до 24:00.

Технические перерывы: ежедневно с 12:00 до 13:00, 15:00 до 16:00, 18:00 до 19:00, 21:00 до 22:00 Стоимость билетов: 300 рублей в будние дни и 400 рублей в пятницу, выходные и праздники.

Еда: На территории парка есть много точек, где можно вкусно поесть. В непосредственной близости от катка работают два кафе.

Адрес: парк «Сокольники», улица Сокольнический вал, 1, стр. 1, площадь Фестивальная. Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке

Измайловский парк уже несколько лет радует москвичей гладким и просторным катком «Серебряный лед». Он находится неподалеку от входа в парк.

Здесь есть все необходимое для хорошего семейного отдыха: теплая раздевалка, прокат фигурных и хоккейных коньков, «помощников фигуриста». Также можно заточить коньки.

Время работы: с 12:00 до 22:00 (будние дни), с 11:00 до 22:00 (выходные и праздники).

Стоимость билетов: 250 рублей за сеанс в будние дни и 400 рублей в пятницу, выходные и праздники. Прокат коньков — 200 рублей/час.

Технический перерыв: ежедневно с 16:00 до 17:00.

Еда: Прямо с катка можно попасть в 9 торговых павильонов с едой и напитками.

Адрес: аллея Большого Круга, 7/а. Каток в парке «Красная Пресня»

В одном из центральных парков города работает небольшой каток с искусственным покрытием. По выходным на катке и в парке проводятся зимние игры, конкурсы, встречи с интересными гостями и другие развлечения.

Время работы: с 10:00 до 23:00 (выходные и праздничные дни), с 10:00 до 22:00 (будние дни).

Стоимость билетов: 200 рублей в будний день, 300 рублей в выходные и праздники. Прокат коньков — 200 рублей, заточка коньков — 200 рублей. Можно арендовать «помощника фигуриста».

В декабре на катке будут проводиться обучающие занятия для детей и взрослых.

Адрес: ул. Мантулинская, 5. Каток «У Триумфальной арки»

Большой каток с искусственным льдом «Новая Лига» расположен в нескольких минутах от метро «Парк Победы». Каток оснащен всем необходимым для спорта и отдыха: заточка и прокат коньков, защиты и «помощников фигуриста», есть детский клуб «КАТОША».

Открытие катка состоится 7 декабря.

Время работы: с 16:00 до 22:00 (понедельник-четверг), с 16:00 до 23:00 (пятница), с 11:00 до 23:00 (суббота) и с 11:00 до 22:00 (воскресенье).

Стоимость билетов: 200 рублей для взрослых без ограничения времени и 100 рублей для детей до 10 лет с понедельника по четверг, 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей в пятницу, выходные и праздничные дни.

Еда: На территории катка работает кафе с горячими блюдами и легкими закусками.

Адрес: ул. Генерала Ермолова, вл. 1. «ГУМ-каток»на Красной площади

Этот каток вряд ли нуждается в представлении, а также дополнительных декорациях. Покататься с видом на Красную площадь, собор Василия Блаженного и Кремль — отличная идея для семейных выходных.

Время работы: каждый день с 10:00 до 23:30.

Стоимость билетов: От 200 до 500 рублей за 1 сеанс (зависит от времени посещения и возраста посетителя). Есть семейные тарифы, прокат коньков и «помощников фигуриста». Продолжительность сеансов — 1 час.

Расписание сеансов: 10:00 — 11:00, 11:30 — 12:30, 13:00 — 14:00, 14:30 — 15:30, 16:00 — 17:00, 17:30 — 18:30, 19:00 — 20:00, 20:30 — 21:30, 22:00 — 23:30.

Между сеансами есть получасовые перерывы для обработки льда.

Еда: Рядом с катком расположены новогодний и рождественский базары, где можно приобрести подарок близким, а также перекусить.

Адрес: Красная площадь, 3. Каток в Таганском парке

На территории парка работает большой каток с теплыми раздевалками, прокатом коньков и защитного инвентаря. Парк находится в одном из центральных районов, до него удобно добраться на метро и на машине.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

Технический перерыв: с 15:00 до 17:00.

Стоимость билетов: 200 рублей для детей (всегда), 300 рублей для взрослых в будние дни, 350 рублей по выходным. Прокат коньков 350 рублей в час. Можно взять в прокат «помощников фигуриста» и защиту.

Еда: На территории Таганского парка работает семейное кафе «АндерСон».

Адрес: ул. Таганская, вл. 40-42.