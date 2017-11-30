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Здание «Бутылка» назвали лучшим в Петербурге
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Здание «Бутылка» назвали лучшим в Петербурге 

Собака 30 ноября 2017
Фото: Собака
В жилищном комитете подвели итоги конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Петербурга. Лидерами стали Калининский, Приморский, Московский, Центральный и Пушкинский районы города.
В этом году, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", особенное внимание комиссия уделяла комплексному дизайну и тому, как та или иная площадка или торговый комплекс вписывается в окружающую среду.
«В некоторых местах, где есть возможность построить новое, там необходимо обязательно широкое обсуждение с жителями и в обязательном порядке проектирование. Мы будем неоднократно встречаться с представителями районов чтобы поставить эту работу на понятные рельсы», — рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.
Также среди лучших в этом году отметили здание «Бутылка» на Новой Голландии, тропу здоровья в Сестрорецке, новый музыкальный фонтан и гольф-клуб в Петергофе. Чтобы просвещать районных чиновников, комитет по градостроительству начинает серию лекций и семинаров о том, как обустраивать городскую среду.
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