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В Питере выделят площадки для уличных музыкантов
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В Питере выделят площадки для уличных музыкантов 

ТАСС 30 ноября 2017
Фото: Depositphotos
Специальные площадки для уличных музыкантов и художников предложили выделить в Санкт-Петербурге. С соответствующей инициативой выступила Молодежная коллегия при губернаторе города.
"Уличные артисты, музыканты и художники существовали всегда, но сейчас они действуют нелегально. Если законодательно дать им права, согласовать и выделить места для выступления в городе, это создаст новые рабочие места, повысит туристическую привлекательность города, снимет обязанность с правоохранительных органов "гонять" уличных музыкантов", — сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя коллегии Дмитрий Кацуба.
Он напомнил, что в Москве реализован проект "Музыка улиц", в рамках которого создан сайт, на котором музыкальные коллективы, желающие играть на улице, аккредитовываются и бронируют время и место выступления, выбирая из 18 согласованных площадок.
Кацуба отметил, что в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 400 музыкальных коллективов, участники которых хотят играть на улице. Он выразил надежду, что до Нового года проект представят губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, и, в случае одобрения, запустят до конца II квартала 2018 года.
Организаторы фестиваля "День уличной музыки" поддержали инициативу Молодежной коллегии и начали собирать информацию о возможных площадках для выступлений артистов. Представитель оргкомитета фестиваля Александра Дмитриева, сообщила ТАСС, что музыкантов интересуют площадки не только в центре города, но и в спальных районах. "Сейчас мы собираем базу информации о площадках, где музыканты хотят играть, в основном это точки, расположенные в историческом центре Петербурга, на Малой Садовой, у Гостиного двора. Радует, что есть предложения, и что музыканты хотят играть [и] в спальных районах города, у крупных торговых центров и станций метро", — уточнила Дмитриева.
Фестиваль "День уличной музыки" в Санкт— Петербурге — это ежегодное мероприятие, в рамках которого музыкальные коллективы играют на площадках под открытым небом. В 2017 году концерты прошли на 15 согласованных точках. В 2018 году фестиваль пойдет в третий раз.
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