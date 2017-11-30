В Питере выделят площадки для уличных музыкантов

Специальные площадки для уличных музыкантов и художников предложили выделить в Санкт-Петербурге. С соответствующей инициативой выступила Молодежная коллегия при губернаторе города.

"Уличные артисты, музыканты и художники существовали всегда, но сейчас они действуют нелегально. Если законодательно дать им права, согласовать и выделить места для выступления в городе, это создаст новые рабочие места, повысит туристическую привлекательность города, снимет обязанность с правоохранительных органов "гонять" уличных музыкантов", — сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя коллегии Дмитрий Кацуба.

Он напомнил, что в Москве реализован проект "Музыка улиц", в рамках которого создан сайт, на котором музыкальные коллективы, желающие играть на улице, аккредитовываются и бронируют время и место выступления, выбирая из 18 согласованных площадок.

Кацуба отметил, что в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 400 музыкальных коллективов, участники которых хотят играть на улице. Он выразил надежду, что до Нового года проект представят губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко , и, в случае одобрения, запустят до конца II квартала 2018 года.

Организаторы фестиваля "День уличной музыки" поддержали инициативу Молодежной коллегии и начали собирать информацию о возможных площадках для выступлений артистов. Представитель оргкомитета фестиваля Александра Дмитриева, сообщила ТАСС, что музыкантов интересуют площадки не только в центре города, но и в спальных районах. "Сейчас мы собираем базу информации о площадках, где музыканты хотят играть, в основном это точки, расположенные в историческом центре Петербурга, на Малой Садовой, у Гостиного двора. Радует, что есть предложения, и что музыканты хотят играть [и] в спальных районах города, у крупных торговых центров и станций метро", — уточнила Дмитриева.

Фестиваль "День уличной музыки" в Санкт— Петербурге — это ежегодное мероприятие, в рамках которого музыкальные коллективы играют на площадках под открытым небом. В 2017 году концерты прошли на 15 согласованных точках. В 2018 году фестиваль пойдет в третий раз.