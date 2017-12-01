Планы на выходные: лучшие мероприятия столицы 

Лучшие интеллектуальные, спортивные и просто веселые мероприятия первых выходных зимы в Москве собрал Sobesednik.ru.
Концерты
В пятницу, 1 декабря, группа SunSay отметит свой юбилей в клубе «Театръ». Организаторы обещают все хиты коллектива, море добра и света.
Выставки
С 30 ноября в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина началась выставка передвижников и импрессионистов. Посетители могут увидеть полотна Ильи Репина, Валентина Серова, Владимира Маковского, Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Эдуарда Мане и других художников. Выставка продлится до 25 февраля.
В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева с 1 декабря открылась выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм революции», целью которой является привлечь внимание к проблеме сохранения памятников советского авангарда. На экспозиции будут присутствовать работы братьев Весниных, Ивана Леонидова, Константина Мельникова, Николая Ладовского, Моисея Гинзбурга, Ильи и Пантелеймона Голосовых, Владимира Кринского и других.
Фестивали
2 и 3 декабря в лаунж-пространстве парка «Сокольники» пройдет фестиваль FOOD SHOW 2017. Посетители смогут попробовать блюда разных народов мира, поучаствовать в гастрономических мастер-классах и сходить на кулинарное свидание.
В 16-й раз в столице проходит фестиваль немецкого кино. В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» можно будет увидеть немецкие фильмы, ставшие призерами и победителями международных фестивалей, а также пообщаться с их режиссерами. Фестиваль продлится до 6 декабря.
29 ноября в Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В ЦДХ гостей мероприятия ждут не только новые книги, но и встречи с писателями, круглые столы и лекции.
Кино
В нынешний четверг на экраны вышел исторический боевик «Легенда о Коловрате», рассказывающий о рязанском витязе Евпатии Коловрате. Помимо него в кино можно увидеть британский триллер с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном «Иностранец», испанский ужастик «Атлантида», а также документальный турецкий фильм «Город кошек» (да-да, о кошках).
Другое
В пятницу в Москве началась зима, а вместе с ней открылся каток на ВДНХ.
Днем ранее открылся и «ГУМ-Каток» на Красной площади — смотрите на Sobesednik.ru «звездную» фотогалерею с мероприятия.
Если же вы не уверены в своих навыках или просто не любите кататься вместе с большим количеством людей, отправляйтесь на каток в парках — так, например, покататься на коньках можно и в Саду им. Баумана, в парке «Ангарские пруды» и многих других местах Москвы.