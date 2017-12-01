Планы на выходные: лучшие мероприятия столицы

Лучшие интеллектуальные, спортивные и просто веселые мероприятия первых выходных зимы в Москве собрал Sobesednik.ru. Концерты

В пятницу, 1 декабря, группа SunSay отметит свой юбилей в клубе «Театръ». Организаторы обещают все хиты коллектива, море добра и света. Выставки

В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева с 1 декабря открылась выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм революции», целью которой является привлечь внимание к проблеме сохранения памятников советского авангарда. На экспозиции будут присутствовать работы братьев Весниных, Фестивали с 1 декабря открылась выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм революции», целью которой является привлечь внимание к проблеме сохранения памятников советского авангарда. На экспозиции будут присутствовать работы братьев Весниных, Ивана Леонидова Константина Мельникова , Николая Ладовского, Моисея Гинзбурга , Ильи и Пантелеймона Голосовых, Владимира Кринского и других.

2 и 3 декабря в лаунж-пространстве парка «Сокольники» пройдет фестиваль FOOD SHOW 2017. Посетители смогут попробовать блюда разных народов мира, поучаствовать в гастрономических мастер-классах и сходить на кулинарное свидание.

В 16-й раз в столице проходит фестиваль немецкого кино. В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» можно будет увидеть немецкие фильмы, ставшие призерами и победителями международных фестивалей, а также пообщаться с их режиссерами. Фестиваль продлится до 6 декабря.

29 ноября в Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В ЦДХ гостей мероприятия ждут не только новые книги, но и встречи с писателями, круглые столы и лекции. Кино

«Легенда о Коловрате», рассказывающий о рязанском витязе Евпатии Коловрате. Помимо него в кино можно увидеть британский триллер с Пирсом Броснаном «Иностранец», испанский ужастик «Атлантида», а также документальный турецкий фильм «Город кошек» (да-да, о кошках). Другое В нынешний четверг на экраны вышел исторический боевик, рассказывающий о рязанском витязе Евпатии Коловрате. Помимо него в кино можно увидеть британский триллер с Джеки Чаном , испанский ужастик, а также документальный турецкий фильм(да-да, о кошках).

В пятницу в Москве началась зима, а вместе с ней открылся каток на ВДНХ.

Днем ранее открылся и «ГУМ-Каток» на Красной площади — смотрите на Sobesednik.ru «звездную» фотогалерею с мероприятия.

Если же вы не уверены в своих навыках или просто не любите кататься вместе с большим количеством людей, отправляйтесь на каток в парках — так, например, покататься на коньках можно и в Саду им. Баумана, в парке «Ангарские пруды» и многих других местах Москвы.