Жуткие легенды о Москве 

1/8 Актеркины пруды названы так, потому что немало актрис из домашнего театра усадьбы Шереметовых утопились в них. На самом деле легенды ходят не только про пруды, но и про весь район Останкино. Как утверждают старожилы, страшные мифы родились из-за того, что раньше на месте этого района было кладбище самоубийц. depositphotos.com Фото:

2/8 Голосов овраг в Коломенском. По одной из версий, название происходит от созвучного имени языческого бога Волоса. И правда, в этих окрестностях археологи находили следы древних поселений славянских язычников. Но есть и другая версия: здесь таинственным образом пропадали люди, а по ночам, если спуститься в овраг, слышатся их голоса. Фото: Wikipedia.org

3/8 Недостроенное здание Ховринской больницы. Его строительство прекратили из-за неподходящего грунта: раньше на этом месте было болото. Но страшная история больницы начинается не с запустения, а с того, что долгое время в недостроенных стенах проводила ужасающие ритуалы секта сатанистов, которые приносили в жертву животных и даже людей. Фото: A.Savin/Wikimedia Commons

4/8 Особняк Берии на Малой Никитской улице. Говорят, что рядом с домом, в котором жил Берия, можно услышать звуки мотора, хлопающих дверей и даже женские крики. По слухам, в подвале дома обнаружили камеру пыток для «свиданий» наркома с девушками, которых он лично высматривал на улицах, а затем их привозили ему на «воронках». Фото: Wikipedia.org

5/8 Призрак Кузнецкого моста. На этой улице живет призрак любовницы Саввы Морозова Жужи. Она погибла под колесами встречной кареты, когда выбежала из своего экипажа, услышав с улицы поразившую ее новость о том, что Савва Морозов покончил с собой. По легенде, если девушка встретит ее призрак, то это сулит ей разлуку с любимым. depositphotos.com Фото:

6/8 "Часы" на доме графа Мусина-Пушкина. Когда-то на месте белой доски-трапеции между окнами второго этажа были мистические солнечные часы, которые смастерил колдун Яков Брюс для хозяев дома, которые лишь посмеялись над ним. Обидевшись, Яков завещал часам предсказывать плохое. Говорят, перед войнами белая трапеция становилась кровавой. Фото: Wikipedia.org

7/8 Дом купца Игумнова на Большой Якиманке. Согласно легенде, богатый промышленник Игумнов построил особняк в модном в то время псевдорусском стиле для своей любовницы. Но затем разыгралась настоящая драма: он уличил ее в измене и замуровал неверную заживо в стенах особняка. Фото: Ludvig14/Wikimedia Commons