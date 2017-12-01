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Планы на выходные: бал в «Турандоте» и ГУМ-каток
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Планы на выходные: бал в «Турандоте» и ГУМ-каток 

Peopletalk 1 декабря 2017
Фото: Peopletalk
Первые выходные зимы! Разве это не повод потеплее одеться (или нарядиться) и обойти все самые крутые мероприятия в городе? Мы считаем, что да!

Love Boat в Denis Simachev shop & bar

В эту субботу в «Симачеве» в очередной раз пройдет Love Boat — тусовка, которая родилась еще в «Солянке». За пульт снова встанут Виталий Козак и его боевая подруга Наташа Туровникова. Хочешь пить «Апероль» и танцевать до утра? Тебе по адресу.
Вход: по фейсконтролю
Адрес: Столешников пер., д. 12

Бал Deep Fried Friends

А еще в субботу исполняется пять лет главному тусовочному коллективу столицы — ребятам из Deep Fried Friends. По такому поводу они решили закатить пышный бал в «Турандоте». Требования минимальные — просто надеть свой лучший костюм или вечернее платье. Все остальное приложится.
Вход: по фейсконтролю и дресс-коду
Адрес: Тверской б-р, д. 26, с. 3

Турнир по кикеру

А тем, кому тусовки надоели, мы предлагаем сразиться с друзьями в… настольный футбол. В это воскресенье в баре «Лисица» пройдет настоящий турнир по кикеру. На него, правда, надо заранее записаться, но в целом почему бы и нет?
Вход: свободный, по предварительной регистрации
Адрес: Театральный пр-д, д. 3, с. 3

Фестиваль немецкого кино

С 29 ноября по 4 декабря в «Формуле кино „Горизонт“» проходит фестиваль немецкого кино, в рамках которого покажут фильмы «Четверо против банка», «Когда убывает день», «Смс для тебя» и другие. Любишь Тиля Швайгера и Дайан Крюгер? Тогда это нельзя пропустить!
Вход: по предварительной регистрации
Адрес: Комсомольский пр-т, д. 21/10

Лекция о Квентине Тарантино

В это воскресенье в лектории «Синхронизация» прочитают лекцию об одном из самых обсуждаемых режиссеров современности — Квентине Тарантино. О его творческом пути, американском менталитете и плагиате расскажет историк кино Данила Кузнецов. Если ты любишь «Криминальное чтиво» так же сильно, как и мы, то ты должен там быть!
Вход: 900 р.
Адрес: Курсовой пер., д. 17/1

Фестиваль Abracadabra

А еще в эти выходные на Трехгорной мануфактуре пройдет семейный фестиваль Кати Гомиашвили Abracadabra Pop Up, который соберет под одной крышей не только развлекательные, образовательные и спортивные программы, но еще и бренды одежды, аксессуаров и декора для взрослых и детей. Собирайтесь всей семьей!
Вход: свободный
Адрес: Рочдельская ул., д. 15, с. 24

Мастер-класс Саши Новиковой

А если в эти выходные тебе хочется научиться чему-то новому, предлагаем сделать это вместе с прекрасной Сашей Новиковой, которая проведет мастер-класс по полезным бранчам в кулинарной студии «Донна Маргарита»!
Вход: по предварительной регистрации
Адрес: ул. 1905 года, д. 2, с. 1

ГУМ-каток

Всего пару дней назад на Красной площади открылся главный каток страны, поэтому в первые зимние выходные мы предлагаем тебе одним из первых оценить лед в самом сердце столицы. Что может быть лучше?
Вход: 200–500 р.
Адрес: Красная площадь, д. 3
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