Что делать в Пятигорске: 8 отличных идей

Из-за высокой популярности Сочи многие туристы забывают о других интересных городах России — а их немало. Если вы не хотите выезжать из страны, но мечтаете об отдыхе, советуем планировать свой ближайший отпуск сюда — в Пятигорск. Рассказываем, чем тут можно заняться и куда сходить.

Посмотреть на изумрудное озеро

Покататься на трамвае Сердце города, природная пещера с подземным озером. Вода в нём изумрудно-голубого цвета — из-за большого количества сероводорода. Несмотря на специфический запах, это невероятное зрелище: будто сошедшая со страниц картинка из детской сказки, озеро производит впечатление даже на местных жителей, которые регулярно посещают памятник природы. Пещеру «сторожат» два бронзовых льва, а у входа стоит памятник Остапу Бендеру — он посетил Пятигорск в «Двенадцати стульях». После выхода книги на какое-то время установили плату за возможность увидеть изумрудное озеро. К счастью, практика была недолгой, и сейчас посещение Провала бесплатно.

В Пятигорске курсирует единственная во всём Ставропольском крае трамвайная система. Более того, она — одна из первых — появилась задолго до внедрения таких же в столице и других крупных городах. В отличие от той же Москвы, здесь трамвай скорее роскошь, чем необходимость. Система охватывает весь город: восемь маршрутов проходят через все главные достопримечательности города. Так что вы можете добраться практически из любого места в другую точку.

Трамваи здесь нужны в первую очередь для того, чтобы сесть и спокойно любоваться видами города. Движутся они так же, как в целом протекает жизнь в Пятигорске — вальяжно и неторопливо. Наконец, ретротрамваи — это просто красиво. Выпить кофе в историческом месте

Выпить минеральную воду в парке «Цветник» Кофейня Гукасова — одно из самых видных зданий в городе с более чем вековой историей. Этот дом построил кондитер Александр Гукасов в дореволюционное время. Внешне он немного напоминает теплоход, следуя задумке своего создателя — архитектора Алексея Гущина . «Тихая гавань для водных гостей» — то есть для тех, кто приехал лечиться минеральными водами. Здание перенесло много испытаний: во время Гражданской войны здесь попеременно укрывались офицеры Белой и Красной армий. Его владельца сослали в Сибирь в 1933-м, власть забрала заведение, а во времена Великой Отечественной войны немцы превратили кофейню в ресторан. В 90-х здание реставрировали, вернули ему фирменный постмодернистский дореволюционный вид «корабля на суше». Сейчас «у Гукасова» делают лучший кофе в Пятигорске. Булочки и пирожные, правда, теперь готовят не на месте, но менее вкусными они от этого не стали.

Изначально «Цветник» основали как место отдыха для людей, больных туберкулёзом, приезжавших в Пятигорск на санаторное лечение. Всё из-за чистейшего воздуха и разнообразия флоры (отсюда и название). Собирали парк из различных деталей и конструкций, созданных в Варшаве, Петербурге и многих других городах, — всё свозили на Кавказ. Важно то, что в парке нет ни одного каменного строения — всё ради создания особенной локальной «экосистемы». Популярностью пользуются бюветы — там каждый желающий может выпить и взять с собой природную минеральную воду из бьющих из-под земли источников. Ещё здесь находится Лермонтовская галерея из металла и стекла, где регулярно проводятся выставки, концерты и культурные мероприятия. Погулять в Парке культуры и отдыха им. Кирова

В этот парк лучше пойти, если вы приезжаете сюда отдыхать с детьми: 26 аттракционов, много детских кафе и магазинов, фонтаны — всё это делает парк им. Кирова идеальным местом для детского отдыха. Хотя и взрослому тут тоже найдётся чем заняться. На входе в парк посетителям предлагают купить орехи, чтобы кормить местных белок. Они настолько привыкли к посетителям, что спокойно спускаются к ним и берут орехи прямо из рук. Ещё здесь есть озеро, к нему ведут ясеневая и липовая аллеи, а посреди него расположился небольшой остров, на котором живут зайцы и фазаны. Местных уток и лебедей тоже можно и нужно кормить. Сходить в Лермонтовский музей-заповедник

Тот, кто приехал в Пятигорск и не побывал в местах, где творил главный «певец» красот Кавказа, может считать, что потратил время зря. Экскурсоводы водят туристов на место дуэли поэта с Мартыновым, но наибольшей популярностью пользуется «Домик Лермонтова». Его выкупили в 1912-м, а после Великой Отечественной войны превратили в музей.

Посетители могут посетить каждую из четырёх комнат, где жил и творил Михаил Юрьевич, осмотреть дом и прогуляться по саду — работники музея поддерживают его в первозданном виде. Здесь сохранена мебель и вещи поэта: стол, за которым он писал, сундук, с которым он приехал на Кавказ, даже листы с подлинными стихами. Но самое интересное — это комната Лермонтова с крупным массивным столом и резаным креслом, где он написал «Героя нашего времени». В романе Печорин описывает нанятую им квартиру у подножья Машука. Нет сомнений, что Михаил Юрьевич списал жильё героя с собственного дома. Осмотреть все фонтаны

Пятигорск можно назвать городом фонтанов. Они тут практически повсюду. Два «поющих фонтана»: один — у входа в «Цветник», встречающий молодожёнов у пятигорского ЗАГСа (кстати, тоже одно из самых красивых зданий в городе); второй — напротив городской администрации, раз в полчаса разражается десятиминутной светомузыкальной программой. А на старейшем в городе фонтане «Гномы» (другие названия — «Деды» и «Великан») изображены маскароны — гномы, повелители подземных водных богатств, главной гордости Пятигорска. Водопровод в городе проложили от горы Бештау, и со временем вместо административной функции фонтаны стали выполнять функцию декоративную. Они создают контраст культур: современные технологии (светомузыка) сочетаются с классической архитектурой XIX века. Прокатиться по канатной дороге

Ну а если гулять по паркам и разъезжать на старинных трамваях уже надоело, поднимайтесь на гору Машук в одном из двух курсирующих вагончиков на пятигорской канатной дороге. Обычно у проходной выстраивается приличная очередь, особенно в выходные дни. Вид на город с высоты 993 метра над уровнем моря впечатляет. На вершине Машука находится символ Пятигорска — бронзовый орёл, гордо смотрящий на город (вообще, различных скульптур орлов здесь много). На горизонте отчётливо виднеется вершина Эльбруса — зрелище такое, что от величия природы перехватывает дыхание. Таких гор, как на Кавказе, вы не найдёте нигде. А воздух на Машуке такой чистый, что хочется взять его с собой.