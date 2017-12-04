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Столицу украсят праздничные плакаты
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Столицу украсят праздничные плакаты 

Вечерняя Москва 4 декабря 2017
Фото: Вечерняя Москва
Над их созданием поработали художники Владимир Орлов и Игорь Разживин.
Пресс-служба
Столичные власти представили концепцию праздничного оформления города. Москву украсят плакатами и открытками, а главным символом станут бело-голубые цифры «2018». Авторами рисунков стали два художника — Владимир Орлов и Игорь Разживин. На их плакатах, которые разместят в витринах магазинов, на билбордах и остановках общественного транспорта, веселый Дед Мороз приглашает горожан и туристов отправиться в путешествие по знаковым местам столицы. Здесь есть и Кремль, и собор Василия Блаженного, с картин открываются виды на Большой театр, Исторический музей и другие знаковые места города.
Пресс-служба
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