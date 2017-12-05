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В Подмосковье открылись 14 горнолыжных трасс
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В Подмосковье открылись 14 горнолыжных трасс 

Lenta.ru 5 декабря 2017
Фото: depositphotos.com
14 трасс для катания на горных лыжах и сноуборде заработали на территории Московской области с начала месяца, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 5 декабря.
«Сноуборд и горные лыжи в Московской области очень популярны. Это мы видим с началом каждого зимнего сезона. Трассы загружены и востребованы. Мы стараемся создавать на этих объектах максимально комфортные условия для жителей региона. Отмечу, что по данным исследования, которое проводило в этом году аналитическое агентство «ТурСтат», Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по оснащению горнолыжных баз», — сказал министр.
Терюшков уточнил, что длина горнолыжных спусков варьируется от 300 метров до двух километров. Для удобства и безопасности посетителей трассы оборудованы раздевалками, освещением и подъемниками. Кроме того, на каждой базе работают спасательные службы и комнаты для обогрева.
Планируется, что в скором времени горнолыжные трассы также откроются в городских округах Балашиха, Дзержинский, Домодедово, Коломна, Красноармейск, Луховицы, Подольск и районах Одинцовском, Коломенском и Раменском, сообщили в региональном правительстве.
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