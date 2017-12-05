Что не так с надувными подушками для путешествий?

Надувные подушки под шею популярны среди туристов, однако на самом деле они совершенно бесполезны. Разбираемся почему.

Каждому наверняка приходила в голову мысль приобрести для поездок специальную надувную подушку под шею. Этот аксессуар был запатентован еще в 1929 году и с тех пор остается одним из самых популярных туристических приобретений. Кому-то такие подушку действительно помогают, однако часто они не выполняют даже свою единственную задачу — дать шее отдохнуть во время длинного перелета или переезда. Почему? Этому есть несколько причин, считает журналистка The Atlantic Келли Конабой.

Конабой рассказывает, что минувшим летом взяла с собой в перелет такую подушку — приятного бордового цвета, из пенополиуретана Memory Foam, изобретенного при поддержке НАСА . Однако за весь полет она так и не смогла найти удобное положение для сна. При этом попытки использовать этот предмет как обычную подушку закончились провалом из-за ее эргономичной U-образной формы.

Впрочем, эти подушки далеко не всем кажутся такими уж неудобными. «Я купил ее для долгой поездки в выходные. Пенополиуретан идеально держит форму, и подушка все равно остается мягкой и удобной», — рассказывает пользователь по имени Иван в отзыве на такую же подушку. Другой юзер пишет, что в своих автомобильных поездках очень легко засыпает и просыпается без боли — все благодаря этому аксессуару.

Брэд Джон, соучредитель Flight 001, популярной сети туристических магазинов, рассказал, что U-образные подушки для путешествий продаются очень хорошо, хотя в этом товарном сегменте давно не появлялось ничего нового. «Все эти подушки похожи. Мы продаем подушки с подогревом, надувные, пенополиуретановые», — сказал Джон.

На данный момент, по его словам, наиболее популярны подушки-трансформеры, которым можно придать как обычную, так и U-образную форму. Сам владелец Flight 001 берет с собой в путешествия обычную подушку. Он добавил, что U-образные подушки, безусловно, могут кому-то помочь, но подходят далеко не всем.

Почему же некоторые чувствуют себя комфортно с U-образной шейной подушкой (если только они не лгут), а некоторые нет? По словам Мэри О’Коннор, профессора ортопедии и реабилитации и директора центра Musculoskeletal Care в Йельском университете, клинические данные об эффективности этих предметов в снижении напряжения или дискомфорта в области шеи отсутствуют. Тем не менее она отметила, что U-образные подушки могут быть полезны, но это зависит от того, как они используются и действительно ли поддерживают шею.

Идеальная подушка, по ее словам, должна держать голову и шею ровно по отношению к позвоночнику, так, чтобы не получалось слишком отклониться вперед, назад или в сторону. Однако для этого необходимо учитывать анатомические особенности каждого человека, а большинство подушек сделаны одинаково. Поэтому кому-то везет, и стандартная форма этого аксессуара ему подходит, но чаще такие подушки оказываются бесполезны и даже мешают расслабиться.

Дальше журналистка The Atlantic связалась с Брайаном Фельдманом, автором исследования «Использование подушек для поддержки шеи и постуральных упражнений в лечении хронической боли в шейной полости», которое было опубликовано в «Журнале ревматологии» в 2016 году и касалось положительного эффекта от шейной подушки для людей с хронической болью в шее. Профессор Фельдман, который занимает должность заведующего отделом ревматологии в детской больнице Торонто, рассказал, что исследование касалось специальных медицинских подушек, а не туристических аксессуаров, которые он «терпеть не может». «Они просто не выполняют работу, которую они должны делать», — сказал врач.

ремни, которые удерживают голову в одном положении,

коробки, которые можно поставить перед собой и положить голову сверху

воротники, которые обеспечивают шее поддержку. «Они недостаточно твердые и недостаточно хорошо держат форму. Есть множество новых гаджетов для сна во время путешествий, однако они, как правило, больше похожи на:

Такие вещи намного лучше, чем типичная подушка в форме буквы U».

Ученый отметил, что держать шею в правильном положении во время сна — это замечательно, но проблема с подушками U-образной формы заключается в том, что они не созданы достаточно устойчивыми или достаточно высокими, чтобы помочь большинству людей. Для того чтобы хорошо исполнять свои функции, как он считает, подушкам стоит больше походить на жесткий шейный воротник, который бывает у людей, недавно перенесших травму шеи. «Он прижимается к голове, держит подбородок и поддерживает голову так, чтобы она не падала, когда вы засыпаете сидя», — рассказал Фельдман.

Конабой отмечает, что туристические подушки выглядят как первая в истории подушка из камня, созданная в Месопотамии в 7 000 году до нашей эры. «Похоже, не стоит использовать подушку, которая выглядит как доисторический артефакт, не так ли?» — пишет журналистка.

«Если бы я могла дать вам один совет, то сказала бы: внимательно задумайтесь, стоит ли брать U-образную подушку для путешествий в следующий рейс. Вы берете ее в ручную кладь из-за пользы или по привычке? Она точно занимает драгоценное пространство в сумке, потому что поможет вам заснуть? Или просто потому, что вы уже купили подушку для путешествий, хотя ничего никаких личных или научных доказательств того, что она выполняет свою работу, не существует? Задайте себе эти вопросы, а затем оставьте подушку U-образной формы дома». А лучше выкиньте.