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«Путешествие в Рождество» продлится до 14 января
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«Путешествие в Рождество» продлится до 14 января 

Mos.ru 8 января 2018
Фото: Mos.ru
В этом сезоне фестиваль посвящен миру театра.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве уже в пятый раз. На городских площадках выступают театральные коллективы, проходят мастер-классы, интерактивные программы и многое другое. Работают также ресторанные и торговые шале, павильоны анимации.
Все желающие могут попробовать праздничные блюда. Кроме того, лучшие повара рассказывают, как приготовить итальянский кекс панеттоне, имбирное печенье, рождественское полено по французскому рецепту, десерт туррон со сливками и орехами, марципаны и другие сладости.
На фестивале можно приобрести сувениры, новогодние украшения, варежки, шапки и шарфы. «Путешествие в Рождество» завершится 14 января.
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