Как и почем можно встретить Новый год в Москве

Самые предусмотрительные люди спланировали новогоднюю ночь еще в июле, но такая возможность есть не у всех. Специально для тех, кто все решает в последний момент, а также на случай, если планы вдруг поменяются, сайт "РИА Недвижимость" рассказывает, где и как можно провести новогоднюю ночь в Москве.

Доступное веселье

Самым доступным, разумеется, будут бесплатные площадки для празднования. В Москве в новогоднюю ночь будут работать, например, 22 парка, где развернут несколько сцен с шоу-программами. Правда, нужно учесть, что часть услуг все-таки платные, например, катки. Также традиционно территорией праздника станет центр города — Тверская улица, бульвары, Новый Арбат, парк Горького, и, разумеется, Красная площадь. Здесь откроется каток, который будет работать и в новогоднюю ночь. Стоимость билетов соответствует наступающему году — 2018 рублей. Организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее.

Также многие сетевые рестораны предлагают свои новогодние программы и банкеты. В недорогих заведениях (например, в нескольких московских "пивных" сетях") стоимость входного билета попадает в диапазон 5-7 тысяч рублей на одного человека. Причем такой порядок цен сохраняется во всех районах города — и в центре в том числе. К примеру, "Золотая вобла" объявила стоимость входного билета — 5,5 тысячи рублей за меню и напитки без ограничений, плюс развлекательная программа.

Однако "праздничный набор" везде разный. Безусловно, все заведения предлагают шоу-программу, но подход к угощению и напиткам везде разный: где-то он ограничен бутылкой шампанского, где-то наоборот — безлимитное пиво, но довольно скромная еда. Шик и блеск

Заведения из средней и высокой ценовой категории также не остаются в стороне и предлагают свои новогодние программы. Однако часть ресторанов предлагают не вход по билетам, а полноценные банкеты для корпоративных и частных вечеринок.

Стоимость таких предложений стартует от 12 тысяч рублей (окраины Москвы, Подмосковье), среднее же значение для столичных заведений колеблется в диапазоне 22-40 тысяч за одного человека.

За эти деньги предлагается, как правило, легкая закуска, полноценный праздничный ужин, часто — фейерверк в полночь и продолжительные танцевальные вечеринки. В одних ресторанах они длятся "до последнего гостя", в других — скромнее, например до трех часов ночи.

Чуть дороже (за 50-70 тысяч рублей) можно встретить новый год в крупных московских отелях, а также — для тех, кто не боится холода — на теплоходе. К примеру, отель "Националь" объявил 60 тысяч с человека.

А вот московские клубы немного доступнее — билеты обойдутся в 6-15 тысяч рублей (в среднем, есть и дороже, особенно если там идут концерты приглашенных звезд). Но здесь нужно учитывать, что в стоимость входит только право на посещение, ну и в лучшем случае один-два приветственных бокала, остальное придется докупать на месте. Причем сложно угадать заранее — установят в клубном баре "новогодние" цены (выше на 20-50%) или нет. Новый год old school

А вот для тех, кто хотел бы праздника, но потише и ближе к традициям, есть смысл рассмотреть предложения подмосковных пансионатов.

Цены на новогоднее размещение здесь более чем демократичные — от 2,5 тысячи рублей с человека. Однако нужно учитывать, что при ценнике до 5 тысяч рублей праздничный банкет, если вы пожелаете принять в нем участие, придется оплатить отдельно — это еще примерно 2,5-5 тысяч.

В загородных отелях, позиционирующих себя как спа-курорты, стоимость повыше: 10-30 тысяч рублей, но и программа побогаче: например, многие предлагают в дополнение к ночным развлечениям утренники для детей или различные уличные активности для самых бодрых.