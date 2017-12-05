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В центре Москвы установят «театральную» елку
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В центре Москвы установят «театральную» елку 

ТВ Центр 5 декабря 2017
Фото: ТВ Центр
На Славянской площади по пути к московскому парку «Зарядье» установят 12-метровую новогоднюю елку, которая будет посвящена Году театра в России. Об этом сообщает «Русская планета».
"По задумке — в овальных рамках на елке будут висеть фотографии Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова, театральные маски, а внизу елка будет декорирована занавесом", — говорится в сообщении.
Гендиректор компании, которая занимается производством новогоднего оформления Москвы, Елена Зайцева отметила, что в этом году будет новый принцип новогоднего оформления города. В частности, по столице разместят много фоторамок, открыток, специальных зон для фотографирования и инсталляций.
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