В центре Москвы установят «театральную» елку

На Славянской площади по пути к московскому парку «Зарядье» установят 12-метровую новогоднюю елку, которая будет посвящена Году театра в России. Об этом сообщает «Русская планета».

"По задумке — в овальных рамках на елке будут висеть фотографии Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова, театральные маски, а внизу елка будет декорирована занавесом", — говорится в сообщении.