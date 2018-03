Куда поехать, чтобы поймать праздничное настроение 

Если у вас еще не заготовлены подарки на Рождество и Новый год, то загляните в магазин Librairie des Arts? который находится в парижском отеле Le Royal Monceau-Raffles. Здесь можно купить чашки с оленями, кашемировый плед или стильный берет.

А еще в Париже, наплощади Мадлен, 16, открылось Cafe Pouchkine от Maison Dellos. Все залы отделаны и обустроены в соответствии с культурной эклектикой конца XVIII — начала XIX веков. В меню — блюда, разработанные в сотрудничестве с командой Алена Дюкасса — Ducasse Conceil, любимые хиты московского «Кафе Пушкинъ» и новые кондитерские шедевры от Нины Метайер, признанной ресторанным гидом Gault et Millau лучшим шеф-кондитером 2016 года.

Отель Conrad Maldives предлагает отметить 2018 год в стиле «Великого Гэтсби». Отправьтесь назад во времени, в Нью-Йорк 1920-х, эпоху джаза, которую Фрэнсис Скотт Фицджеральд позднее назовет «величайшим кутежом в истории». За музыкальное сопровождение в эту ночь будет отвечать секстет The Freddie James Project. В их репертуаре есть все от джаза 20-х до сегодняшних суперхитов. Утром 1 января курорт приглашает всех желающих выпить похмельный коктейль «Кровавая Мэри» в качестве комплимента, а также посетить Фестиваль мальдивской культуры и кухни.

На Бали в новогоднюю ночь тоже не придется скучать. Дизайн-отель Katamama предлагает провести новогоднюю ночь на Бали и получить редкую возможность стать в участником праздничного карнавала в легендарном пляжном клубе Potato Head Beach Club. При бронировании 4 ночей в отеле Katamama с 30 декабря 2017 по 2 января 2018 каждый гость получает два входных билета на новогоднюю вечеринку в Potato Head Beach Club и шоу The Cuban Brothers, приветственные коктейли по прибытии в отель, специальную цену на дополнительные билеты на новогоднюю вечеринку в Potato Head, 15% скидку на праздничный ужин «La Noche Vieja» из 7 перемен блюд от шефа гастрономического ресторана MoVida Джимми Паркера. Звучит неплохо!

В декабре европейские города становятся похожи на праздничные шкатулки или пряничные домики: открываются рождественские ярмарки, на улицах появляются нарядные ёлки и загораются разноцветные гирлянды. Отели цепочки GB Thermae Hotels, расположенные в городе Абано Терме, предлагают гостям разнообразить приятное праздничное ничегонеделание культурным досугом. Этой зимой в итальянском регионе Венето будут проходить заметные выставки и концерты, и в этот период из всех отелей цепочки организованы шатлы в главные «города искусств» региона. Можно начать день с поездки в Венецию, Верону или Падую, а вечер приберечь для авторских спа-программ отелей Abano Grand Hotel или Trieste & Victoria. Стоимость поездки туда-обратно на шаттле варьируется от 10 до 25 евро на человека. Уточнить расписание можно на ресепшн отелей.

Предложение от римского отеля Rocco Forte Hotel de Russie оценят любители активного отдыха и приключений: забронировав проживание на 3 ночи до 31 декабря, гости смогут отправиться на захватывающую 4-часовую прогулку в истинно римском стиле на винтажном Fiat 500 (сразу вспоминаются сумасшедшие гонки у Ватикана в последней серии бондианы) или проехать весь Рим на велосипеде на пару с тренером, либо приобщиться к прекрасному в Галерее Боргезе (3 часов с лицензированным гидом вполне достаточно, чтобы изучить работы Рафаэля, Тициана, Веронезе и Караваджо). Кульминацией римских каникул станет традиционный новогодний ужин 31 декабря в нарядном зале Sala Torlonia: за легким аперитивом последует праздничное меню от легендарного шефа Фульвио Пьеранжелини в сопровождении прекрасных вин. Salute!

Декабрь декабрь в дубайском отеле One&Only The Palm объявлен месяцем шампанского: с 11 декабря по 6 января в ресторане курорта 101 Dining Lounge and Marina будут подавать авторские коктейли с шампанским в сопровождении оригинальных канапе. В кануны Рождества и Нового года 101 Dining Lounge and Marina, Zest и Stay под руководством знаменитого Янника Аллено проведут гала-ужины и коктейльные вечеринки. Такое нельзя пропустить!