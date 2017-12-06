Парк «Россия — моя история» будет работать бесплатно

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в Петербурге будет работать бесплатно с 12 декабря 2017 года до 1 апреля 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

Сообщается, что торжественное открытие мультимедийного парка запланировано на 10 декабря. Присутствие на церемонии первых лиц государства, а также патриарха Кирилла не ожидается. Для всех посетителей парк «Россия — моя история» откроется 12 декабря в 10:00.