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Парк «Россия — моя история» будет работать бесплатно
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Парк «Россия — моя история» будет работать бесплатно 

АиФ Санкт-Петербург 6 декабря 2017
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в Петербурге будет работать бесплатно с 12 декабря 2017 года до 1 апреля 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
Сообщается, что торжественное открытие мультимедийного парка запланировано на 10 декабря. Присутствие на церемонии первых лиц государства, а также патриарха Кирилла не ожидается. Для всех посетителей парк «Россия — моя история» откроется 12 декабря в 10:00.
Исторический парк и многофункциональное здание музея расположены на углу улицы Бассейной и проспекта Юрия Гагарина в Московском районе Петербурга. В него войдут четыре основных выставочных пространства, два сферических кинотеатра с куполами, два пространства для временных выставок, многофункциональный зал, ресторан и другое.
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