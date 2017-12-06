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Театр станет одной из главной тем фестивалей в 2018
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Театр станет одной из главной тем фестивалей в 2018 

РИАМО 6 декабря 2017
Фото: РИАМО
Театральные площадки под открытым небом будут организованы в Москве в рамках городских фестивалей на протяжении 2018 года, сообщил в среду в рамках обсуждение проекта «Москва — театральная столица» в Государственном театре наций мэр столицы Сергей Собянин.
«В 2018 году городские фестивали пройдут под знаком театра. На благоустроенных улицах будут организованы театральные площадки в рамках фестивалей города на протяжении всего следующего года», — сказал Собянин.
Согласно пресс-материалам к встрече, театральная программа уже запланирована в рамках фестивалей «Путешествие в Рождество» с 22 декабря по 14 января; «Московская масленица» с 9 по 18 февраля; «Пасхальный дар» с 5 по 15 апреля; «Московская весна A Capella» с 27 апреля по 9 мая; «Московское лето» с 20 июля по 5 августа; «Времена и эпохи» с 9 по 19 августа; «День города» с 20 августа по 9 сентября.
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