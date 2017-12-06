Ночная жизнь: 10 лучших городов мира

Аналитики портала hostelworld.com провели исследование и выяснили, какие города мира являются лучшими с точки зрения ночной жизни. Во внимание принимались такие факторы, как дружелюбие местного населения, безопасность, транспортная доступность, а также цены. Ниже представляем 10 городов с самой лучшей ночной жизнью. 1. Гамбург, Германия

Репербан — знаменитая улица в Гамбурге, в районе Санкт-Паули. Центр ночной жизни Гамбурга. На улице находятся рестораны, ночные клубы, кафе, дискотеки и бары. Есть также секс-шопы, стрип-клубы, публичные дома, и т. п. Самой известной достопримечательностью улицы является Davidwache, полицейский участок, расположенный на южной стороне Репербана. На Репербане есть участки, куда запрещён вход детям и женщинам. 2. Копенгаген, Дания

Ночная жизнь в Копенгагене просто бьет ключом. Нехватки мест для вечерних развлечений нет никогда! Вечеринки тут очень громкие. Веселье в Копенгагене рассчитано не только на молодых; джазовые клубы, традиционные пивные дома, а также винные погребки забиты людьми совершенно разных возрастов. Естественно, что это не единственные развлечения города. Ночью можно посетить театры, сходить на качественную оперу или высокохудожественный балет. Также здесь находится один из самых лучших цирков Европы. 3. Берлин, Германия

Берлин славится ночными развлечениями. В отличие от Лондона, Парижа или Нью-Йорка Берлин более доступен, это город скидок и недорогой аренды. В парках жарят мясо на гриле и пьют пиво, на улицах проводят фестивали. В центре вас ждет пестрая ночная жизнь: множество маленьких театров, кабаре и классических великолепных сцен: таких, как Государственная опера. Берлин открыт и альтернативным культурам. Что и говорить, здесь каждый турист найдет для себя развлечение. Берлинская клубная сцена относится к самым прогрессивным в Европе. В городе 200 клубов. По сравнению с другими европейскими городами, они более доступны, цены на вход колеблются от 4 до 10 евро. Клубы расположены, в основном, в восточной части города. Несколько мейнстримовых клубов находится в районе Charlottenburg и на площади Potsdamer Platz. 4. Дублин, Ирландия

Дублин понравится не только тем, кто любит посещать разнообразные экскурсии и культурные достопримечательности, но и любителям ночной жизни. Любителем музыки и ярких дискотек порадует огромный выбор пабов, баров и ночных клубов. Интересные тематические вечеринки и развлекательные программы проходят в пабе The Merry Ploughboy Irish Music, а богатый выбор экзотических коктейлей и пива станет приятным дополнением к отдыху. Одним из лучших ночных клубов является Ryan's. Здесь есть все, что нужно для интересного и комфортного отдыха: прекрасно подобранная музыкальная программа, огромный красочный танцпол, уютный зал с мягкой мебелью и большой выбор угощений в баре. 5. Амстердам, Нидерланды

Ночной Амстердам не менее интересен, чем Амстердам днем. Однако, стоит учитывать, что не все районы Амстердама одинаково подходят для ночных прогулок. De Wallen — один из самых оживленных и привлекательных для туристов районов Амстердама. Путешественников в нем привлекают всевозможные магазины эротических товаров, шоу (например, известное шоу Casa Rosso). Casa Rosso предлагает вниманию посетителей шоу и напитки.De Wallen наиболее оживлен и заполнен туристами в промежуток с 9 вечера до часа ночи. Стоит отметить, что после двух часов ночи количество полицейских, патрулирующих район, заметно сокращается. Leidseplein — второе (по мнению многих путешественников — первое) тусовочное место Амстердама. Сразу стоит отметить, что Leidseplein — место не дешевое, цены на напитки в барах будут на 2-5 евро выше чем на те же самые напитки в других местах и порой даже чем цены в De Wallen. Тем не менее, Leidseplein привлекает туристов наравне с кварталом красных фонарей. Большинство баров и кафе при этом работают до 2-3 часов ночи. 6. Сан-Франциско, США

Столица тихоокеанской Америки предлагает своим гостям различные варианты досуга: от посещения классической оперы и концертов до танцев под музыку европейских и местных диджеев в ночных клубах Сан-Франциско. Самые "горячие" клубы и бары находятся на юге от главной улицы Маркет (Market) и района Миссия (Mission) — в этих местах в основном рок и латинская музыка. Джаз, блюз или свинг можно найти по всему городу. 7. Гётеборг, Швеция

По обеим сторонам главной улицы города Авенюн расположено множество ресторанов, баров и клубов с танцевальными площадками. Зачастую эти заведения занимают по несколько этажей. Ночная жизнь города привлекает людей всех возрастов и профессий — от клубной молодежи до офисных работников. Вокруг площади "Йернторьет" на улицах Лонггаторна и Линне можно наблюдать за альтернативной стороной ночной жизни, сосредоточенной на музыке и культуре. 8. Прага, Чехия

В Праге — огромное количество заведений самого разного характера: это и ночные клубы, и бары со всевозможными музыкальными направлениями (рок, поп, техно, диско, даб-степ и другими), кабаре и стрип-клубы, кафе. Существуют и особые программы, где за небольшую плату гид будет водить вас по лучшим заведениям до самого утра, и вы получите нескончаемый заряд позитива вкупе с бесплатной выпивкой. 9. Варшава, Польша

В Варшаве можно найти развлечения на любой вкус. Весной и летом множество культурных мероприятий устраивается на открытом воздухе. В парках и на улицах появляются столики уличных кафе. Ночные клубы Варшавы также пользуются большой популярностью. Во многих барах, ресторанах и клубах распространяются бесплатные листовки и буклеты с программой на ближайшее время. 10. Нью-Йорк, США

Известный во всем мире как город, который никогда не спит, Нью-Йорк источает безграничную энергию утром, днем и ночью, как его восемь миллионов жителей упиваются нахождением в одном из лучших городов мира. Ночью город открывает бесконечное множество вариантов — самые горячие бары и клубы, сцены с живой музыкой, пабы и спортивные бары — спать не получится.