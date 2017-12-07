В Сочи откроется этно-отель из снега

Отель построят полностью из снега кавказских гор. Этно-парк будет состоять из нескольких эскимосских домов-иглу диаметром до шести метров. Так, в большом Иглу создадут номера для проживания. Внутри будут утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Таким образом в снежных домиках будет тепло даже при — 20 градусах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Своды отеля украсят снежными барельефами с изображением мифических героев легенд и эпосов Севера. На территорию Этно-Парка будут вырезанные из цельных стволов деревьев тотемы-хантаи.