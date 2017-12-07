Страшные тайны московского метро

1/5 Метро-2. Согласно легенде, вторая система московского метро создана по распоряжению Сталина на случай войны, а одна из веток ведет прямо в Кремль. Официально это никто не подтвердил, но и не опроверг. depositphotos.com Фото:

2/5 Пропажи людей. Говорят, что в метро пропадают припозднившиеся пассажиры. Их похищают бездомные, скрывающиеся в тоннелях, а потом съедают. Это вымысел! Метро — опасный и сложный объект, который серьезно охраняется, в тоннель нельзя попасть с улицы, пути также регулярно обходят рабочие, и никаких бездомных в тоннелях нет. depositphotos.com Фото:

3/5 Старый поезд. Существует легенда, что в метро ходит поезд, которым управляет машинист в форме советского образца. Пассажиры, случайно попадающие в вагоны, не возвращаются уже никогда. По красной ветке действительно можно прокатиться в винтажном поезде, но пока еще в нем никто не остался навсегда. РИА Новости Фото:

4/5 Крысы-мутанты. Еще одна известная страшилка о том, что в тоннелях подземки скрываются огромные крысы, а некоторые из них светятся в темноте. Все это не более чем миф, крыс на глубине почти нет, им там нечего есть, а вот собаки иногда забредают. Это правда. depositphotos.com Фото: