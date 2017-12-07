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Страшные тайны московского метро
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Ужасы в московском метро 

Рамблер 7 декабря 2017
Развенчиваем самые распространенные мифы о столичном метро — в нашей фотогалерее.
1/5  Метро-2. Согласно легенде, вторая система московского метро создана по распоряжению Сталина на случай войны, а одна из веток ведет прямо в Кремль. Официально это никто не подтвердил, но и не опроверг.
Фото:
2/5  Пропажи людей. Говорят, что в метро пропадают припозднившиеся пассажиры. Их похищают бездомные, скрывающиеся в тоннелях, а потом съедают. Это вымысел! Метро — опасный и сложный объект, который серьезно охраняется, в тоннель нельзя попасть с улицы, пути также регулярно обходят рабочие, и никаких бездомных в тоннелях нет.
Фото:
3/5  Старый поезд. Существует легенда, что в метро ходит поезд, которым управляет машинист в форме советского образца. Пассажиры, случайно попадающие в вагоны, не возвращаются уже никогда. По красной ветке действительно можно прокатиться в винтажном поезде, но пока еще в нем никто не остался навсегда.
Фото:
4/5  Крысы-мутанты. Еще одна известная страшилка о том, что в тоннелях подземки скрываются огромные крысы, а некоторые из них светятся в темноте. Все это не более чем миф, крыс на глубине почти нет, им там нечего есть, а вот собаки иногда забредают. Это правда.
Фото:
5/5  Станция "Физтех". Иногда легенды рождаются из шутки. В середине 1990-х появились слухи о станции метро "Физтех", которая строится после "Алтуфьево". Студенты-физики 1 апреля 1996 года распечатали схемы метро, наклеили название своей станции и раздали эти схемы прохожим. Некоторые к шутке отнеслись всерьез.
Фото:
В каждой шутке есть доля шутки, а у легенды — реальный повод для ее появления. Мы собрали самые распространенные мифы о метро и постарались разобраться, что за ними стоит. Листайте нашу фотогалерею.
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