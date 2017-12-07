5 фактов об острове Бали, в которые сложно поверить

5 фактов о Бали, в которые сложно поверить

Что такое Бали? Конечно, чистейшие пляжи, залитые солнцем, отличное место для серфинга и хайкинга, красота и гармония природы. Первые ассоциации верны, но остров намного более загадочен и таинственен, чем кажется.

Мы предлагаем вам познакомиться с фактами о Бали, которые вы вряд ли слышали.

Кто на празднике главный?

Именно островом Богов, или пулау Кахьянган, называют Бали. Существует легенда, по которой остров был дарован людям. Балийцы и сейчас живут, соблюдая древние традиции и свято верят, что боги посещают все их религиозные церемонии и праздники. Специально для богов готовят место — каменный трон или бамбуковый паланкин из пальмовых листьев, рисовой соломы и цветов. Перед божественным троном исполняются религиозные танцы и играет музыка.

Как правильно уснуть на Бали?

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Слоистый вулкан Агунг является высшей точкой острова. Его высота — 3142 метра. Это место считается священным у местных жителей, они верят, что именно там обитают боги и духи предков. В сторону к вулкану обращены все храмы Бали, а сами балийцы предпочитают спать головой в сторону вулкана. У подножия Агунг расположился и главный храм всего острова — Пура Бесаких, считающийся главным храмом.

Какая рука важнее?

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Согласно балийскому поверью, которое уже вошло в местный этикет, правая рука считается святой частью тела. Потому именно правую руку нужно использовать при рукопожатии, во время еды, для того чтобы расплатиться или принять товар. Как исключение, можно использовать обе руки, но ни в коем случае не левую.

Самый необычный кофе

Вы когда-нибудь слышали про копи лювак? Начнем с того, что это один из самых дорогих в мире сортов кофе. Его стоимость колеблется от 250 до 1200 долларов за килограмм. Такая стоимость продиктована не только необычным горьковатым привкусом, но и довольно долгим и трудозатратным способом производства. Процесс производства зерен копи лювак состоит в том, что небольшие зверьки — мусанги — выбирают и поглощают самые спелые плоды кофейного дерева, а затем пропуская через собственную систему пищеварения, экскретируют зернышки кофе. Именно эти зерна собирают люди, моют и высушивают. Объем производства этого кофе не превышает нескольких сотен килограммов в год, а настоящие ценители обязательно пробуют этот необычный напиток.

День тишины

Начало Нового года по индуистскому календарю отмечают праздником Ньепи, известным как День тишины. Это время для размышлений, очищения мыслей и эмоций, спокойствия и умиротворения. Согласно старинным балийским верованиям, праздник Ньепи начинается за несколько дней до кануна, с шумного веселья и уличных парадов, во время которых выносят фигуры злых духов «ого-ого». Эта церемония будит духов, которые, проснувшись, спускаются на Бали. Но увидев, что здесь царит тишина, решив, что остров пуст, «ого-ого» улетают на весь год. Это день рефлексии, когда весь остров погружается в тишину, а свет не зажигают даже ночью. Согласно верованиям балийцев, мир был создан «из ничего», и первый день года символизирует появление Вселенной. Поэтому провести Ньепи стоит как можно спокойнее, погрузившись в созерцание.

Есть много способов присоединиться ко Дню тишины — как самостоятельно, так и в окружении близких. Даже самые знаменитые отели обычно предлагают своим гостям отметить наступление нового балийского года особым образом. Например, в этот день гостям курорта The Mulia, Mulia Resort & Villas — Nusa Dua, Bali предложат поучаствовать в медитации, понаблюдать за звездами и насладиться максимально чистым воздухом, а также принять участие в программах по очищению тела и духа, которые предлагает курорт Mulia в честь этого уникального ежегодного праздника.