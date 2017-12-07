Отдых на Новый год 

1/5 Горы. Отличный вариант для любителей горных лыж и сноубордов. Снег, воздух, солнце, захватывающие панорамы и, конечно, атмосферные вечеринки после катания. Как правило, горнолыжные курорты готовят специальные программы для гостей, которые решили покататься и встретить Новый год в горах, но бронировать отели и билеты стоит заранее.
2/5 Дача. Здесь можно нарядить елку прямо во дворе, украсить весь дом гирляндами и потом позвать друзей встречать Новый год. А можно наоборот — провести все каникулы в узком семейном кругу. Выбор за вами.
3/5 Острова. Конец года — то время, когда особенно остро хочется бросить все и уйти в закат. Но лучше отправиться к океану. Пальмы, теплый песок, соленый воздух обеспечат полную перезагрузку, и в суету городов вы вернетесь, готовые к новым подвигам.
4/5 Загородный отель — вариант для тех, кому не хочется уезжать далеко и надолго. Смена обстановки даже на пару дней всегда идет на пользу. Тем не менее, о бронировании также стоит побеспокоиться заранее, лучшие предложения заканчиваются очень быстро, особенно если речь идет о встрече Нового года.
5/5 Вотчина Деда Мороза. Каждый, кто верит в зимнего волшебника, должен хотя бы раз побывать на его родине — в Великом Устюге. И, конечно, Новый год — самое подходящее для этого время. Отправиться в путешествие можно самостоятельно, а можно взять тур — в канун праздников предложений очень много.