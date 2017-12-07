10 диких традиций, от которых стынет кровь 

1/10 Фестиваль пирсинга. Индуисты в таких государствах, как Индия, Шри-Ланка, Малайзия, Маврикий, Сингапур, Таиланд и Мьянма, проводят праздники в честь бога Муругана и прокалывают части тела с использованием пирсинга. Нередко для этого используются толстые веревки, которые пропускают через отверстия в коже. Кровавое зрелище! Фото: trendymen.ru

2/10 Ла Томатина. В Испании ежегодно проходит фестиваль, в ходе которого все забрасывают друг друга огромными томатами. Происходит это добровольно и не без удовольствия. Фотографы любят этот праздник за зрелищность. Фото: trendymen.ru

3/10 Муравьиные варежки. В амазонском племени Сатер-Мау принято проводить такой обряд посвящения. Мальчики собирают специальными перчатками муравьев, укус которых сравним с пулевым ранением. Насекомых усыпляют, а после пробуждения дают им искусать мальчиков. Только после этого мальчик становится мужчиной. Фото: trendymen.ru

4/10 Погребальный ритуал Яномами. Племя Яномами, которое живет на территории Бразилии и Венесуэлы, сжигает своих мертвецов, а пепел и кости, оставшиеся от костра, добавляют в суп и радостно едят всем племенем. Они считают, что съев останки, они обеспечат духам умерших вечную жизнь. Фото: trendymen.ru

5/10 Спиливание зубов. Эта традиция является одной из самых значимых для тех, кто исповедует индуизм. Спиливание зубов у повзрослевших женщин и мужчин обозначает избавление от зла и похоти. Фото: trendymen.ru

6/10 Свадьба в Индонезии. Свадебные традиции могут удивить не подготовленного туриста. Например, жениху не должен видеть лица невесты до той поры, пока он не споет ей несколько романтических песен. А еще молодожены не должны мыться и есть в течение трех дней после бракосочетания, разрешается только вода, и то несколько глотков. Фото: trendymen.ru

7/10 Танец с мертвыми. В городах и селах на Мадагаскаре есть традиция устраивать фестиваль Фамадихана. Главным событием на нем становится танец с мертвецами. В прямом смысле. Участники достают останки своих умерших родственников из склепов, обряжают их в новые одежды и танцуют с ними вокруг костра. Фото: trendymen.ru

8/10 Лишние пальцы. Племя Дани (или Ндани) - коренные народы, населяющие плодородные земли в Западном Папуа, Новая Гвинея. Каждый раз, когда в семье кто-то умирает, живые родственники отрезают себе пальцы и обмазывают лицо пеплом от сожжения тел умерших. Так они выражают свою скорбь. Пальцы, кстати, они хоронят вместе с родственниками. Фото: trendymen.ru

9/10 Как в Спарте. Буквально как в древней Спарте, в одной из правинций Индии есть ритуал бросания младенцев с крыши высокого храма. Правда, детей, как правило, ловят на простыни. Считается, что так новорожденным можно обеспечить здоровую и счастливую жизнь. Фото: trendymen.ru