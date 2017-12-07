Чем заняться в эти выходные

Сходить на баттл. Уже сегодня в 20.30 Food Market 21 отметит свой день рождения. Центральным событием вечеринки Food Market 21 Birthday Beats — празднования четырехлетия Фудмаркета на Новом Арбате — станет битбокс батл между чемпионом России по битбоксу SlaFan (aka Вячеслав Силаев) и мультивокалистом, чемпионом Москвы по битбоксу Janis Beatbos Show (aka Янис Бакус).

Немедленно выпить. 7 и 8 декабря в «Коробке» на гастролях Спаньярд Бернабеу — невероятно колоритный персонаж, который настаивает виски на козьем сыре, приправляет коктейли розовым перцем и лимонным щербетом. Спаньярд Бернабеу переехал из Испании в Лондон, чтобы учиться актерскому мастерству. И уже в 17 лет оказался за баром, оставив в тайне свой возраст. Сегодня он один из главных представителей барной сцены Дании. Бар Mash, в котором Спаньярд работает, с завидным постоянством номинируется на звание Лучшего бара Дании и побеждает. Начало вечеринок в 19.00.

Посмотреть, как танцуют фламенко. 7 и 8 декабря в Театре эстрады состоятся показы спектаклей в рамках Фестиваля фламенко, который проходит до 10 декабря. В четверг можно будет увидеть спектакль «Собор», а в пятницу — «Дуб». Ну а 9 декабря в доме фламенко «Фламенкерия» состоится финал конкурсной программы лучших российских исполнителей фламенко и исполнителей стран СНГ.

Вдохновиться шведским кино. 7 декабря в Москве стартует кинофестиваль «Краткая история шведского кино без Бергмана», который продлится до 28 декабря. Ретроспектива из 15 фильмов представит как наиболее известные шведские киношедевры, среди которых фильм выдающегося режиссера театра и кино Альфа Шеберга «Фрекен Юлия» (1951), поэтическая лента «Эльвира Мадиган» (1967), поставленная главным оппонентом Ингмара Бергмана 7 декабря в Москве стартует кинофестиваль «Краткая история шведского кино без Бергмана», который продлится до 28 декабря. Ретроспектива из 15 фильмов представит как наиболее известные шведские киношедевры, среди которых фильм выдающегося режиссера театра и кино Альфа Шеберга «Фрекен Юлия» (1951), поэтическая лента «Эльвира Мадиган» (1967), поставленная главным оппонентом Ингмара Бергмана Бу Видербергом , полнометражный дебют Роя Андерссона «Шведская история любви (1970), так и менее знакомые российскому зрителю картины, в числе которых мелодрама Густава Муландера „Лицо женщины“ (1938) с Ингрид Бергман в главной роли, фильм-нуар „Девушка с гиацинтами“ (1950) Хассе Экмана , комедия Сюзанне Остен „Братья Моцарт“ (1986).

Отметить 7-летие „Шотландской клетки“. Волшебная атмосфера, интересные конкурсы, музыкальное поздравление, звон бокалов, вкуснейший торт и подарки для гостей в лучших традициях Шотландского дома — все это ждет вас 8 декабря декабря на дне рождении ресторана „Шотландская клетка“. В программе также особое поздравление от бренд-амбассадора Glenmorangie в виде дегустации шотландского виски, фотосессия с дирхаундом — шотландской оленьей борзой, угощение от шеф-повара и праздничное выступление на волынке. Начало в 20.00.

Выпить вина со смыслом. Сегодня в самом сердце Москвы — в ресторане SAVVA исторического отеля „Метрополь“ — откроется Pop-up бар старейшего Дома шампанских вин Ruinart. Вас ждет атмосферасами-знаете-какого праздника, бокал шампанского по самой выгодной в Москве цене, и особе меню бренд-шефа ресторана SAVVA Сегодня в самом сердце Москвы — в ресторане SAVVA исторического отеля „Метрополь“ — откроется Pop-up бар старейшего Дома шампанских вин Ruinart. Вас ждет атмосферасами-знаете-какого праздника, бокал шампанского по самой выгодной в Москве цене, и особе меню бренд-шефа ресторана SAVVA Андрея Шмакова

Посмотреть спектакль с набитым ртом. Променад-бар „Дважды лучше“от Scotch Egg Club — это новый формат шоу, развлечение на стыке современного театра, стенд-апа и гастрономии. Гости смогут отправиться в смешное до абсурда путешествие сквозь века и эпохи вместе с легендарным любителем афоризмов и содержательной светской беседы Томми Дюаром: зрители будут следовать за героями спектакля, как того требует жанр променад-бар. Сегодня и еще 2 пятницы вас будут ждать в 21 и 22 часа в Meat Puppets.

Затусить в клубе. 8 декабря в клубе Icon пройдет очередная тематическая вечеринка Wild Party. На этот раз хедлайнером вечера станет группа „Меджикул“, прославившаяся своими позитивными фанк-вибрациями и яркими клипами на хиты „Марфа“ и „Митхун Чакработи“. Сладостное забытье в ритмичных звуковых волнах гарантировано. Старт в 23.00.

Посмотреть выставку в танце. А как еще, если авторская выставка Екатерины Крыловецкой проходит в баре, тут хочешь-не хочешь запляшешь. Современное искусство + легкий хаус с интригующим названием „Танцы для своих“ в пятницу в „Лисице“.

Купить елочных игрушек. 9 декабря на втором этаже Даниловского пройдет ярмарка старинных новогодних украшений, где коллекционеры и любые желающие смогут приобрести антикварные стеклянные звезды и шары, необычные экземпляры 50-ых годов на прищепках, в виде космонавтов и спутников 70-ых годов, а также игрушки в форме фонариков, львят и светофоров последних советских лет. Ассортимент дополнит винтажная бижутерия и посуда.

Растопить лед. Причем в прямом смысле, тут „Грибы“ ни при чем. Отправляйтесь вечером в субботу (с 22 до 5 утра) на крытый каток „Морозово“, там вы не замерзнете и ноги подкачаете под хайповую музыку и (только если захотите) конкурсы ведущего. Приятный бонус: куча профессиональных фото и мини-фильм о хорошо проведенном вечере! Если в эти выходные сил кататься нет, то готовьте костюм зайчишки, потому что на катке регулярно проходят тематические катания, и новогодний заед они точно не пропустят.

Почувствовать счастье. 9 и 10 декабря в киноцентре „Дом кино“ организаторы фестиваля „О, да! Еда!“ устроят большой фестиваль „Сейчастье“ — с зимней крафтовой ярмаркой, рождественскими мастер-классами, кинопоказами, праздничным фуд-маркетом и лекторием о том, как идеально провести новогодние каникулы. Фестиваль будет работать с 12:00 до 21:00, вход свободный.

Поиграть в футбол на льду. Что это еще за развлечение заморское? Узнаете на катке на ВДНХ, там в 17:00 поклонники спорта отметят на катке всемирный праздник, посвященный любимой игре миллионов: здесь ждут виртуозов мяча, знатоков футбола и болельщиков разных возрастов. На вечернем сеансе их встретят аниматоры-»рефери», которые расскажут о празднике и проведут веселые конкурсы. Выполнив их, гости катка получат карточку — но она не удалит их «с поля», а, напротив, вознаградит за старания аквагримом!

Обновить свои взгляды на моду. Это можно сдлеать на Concept Market в Gypsy. Уже 2 года организаторы радуют нас концептуальным выбором марок и совсем нестандартным подходом к пониманию моды. Никаких вам «мимими», только хардкор, только стиль. Каждый час, начиная с 16:00 во внутреннем зале Gipsy будут проходить кулуарные fashion show от знаковых участников СM. Жемчужиной станет гала-показ, главными героями которого выступят не только модели, но и друзья проекта — звезды, блогеры, представители fashion-индустрии, люди, которые создают современную концептуальную моду, самое время увидеть их на подиуме. Кстати6 у вас еще есть шанс подружиться и напроситься на участие в шоу.

день рождения ресторана Матильды Шнуровой «Кококо». 9 декабря в ресторане состоится специальный ужин, в рамках которого Гагган Ананд и Ну а если вы вдруг окажетесь в Питере, не пропустите. 9 декабря в ресторане состоится специальный ужин, в рамках которого Гагган Ананд и Игорь Гришечкин вместе, в 4 руки, приготовят для гостей вечера блюда, наполненные тонким юмором, незаурядной фантазией и яркими эмоциями — всем тем, за что так любят обоих шефов.