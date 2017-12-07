В Петербурге появится 20 новых парков 

В парламенте поддержали идею о включении 20 новых парков, пишет «Петербургский дневник».
Около 50 парков и скверов получат статус зеленых насаждений местного значения.
«С учетом мнений жителей муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны, ухода, и включаем их в перечень, спасая от действий застройщиков. В Петербурге должен применяться концептуальный подход к строительству. Не просто должны появляться высотки с большими окнами, нужно думать об инфраструктуре и транспортной логистике. Должны быть запланированы и скверы. В противном случае наступает тупик», — сказал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что в Эрмитаже больше не нужно будет надевать бахилы. Он добавил, что это позволит посетителям чувствовать себя «по-человечески» и не бояться быть выгнанными.